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В топ-25 женщин-СЕО вошли пять представительниц фармотрасли

В ТОР-25 женщин-CEO российского бизнеса по версии РБК вошли пять представительниц фармотрасли. При этом две из них: Анастасия Карпова и  Елена Карташева,  входили  в аналогичный рейтинг  и в прошлом году.

Для участия в рейтинге были отобраны претенденты, отвечающие требованиям: женщины-руководители компаний из списка РБК 500 и дочерних компаний транснациональных корпораций с российской выручкой от 21,5 млрд руб.

Представители фармотрасли в рейтинге ТОР-25 женщин-CEO

№ п/п Место в рейтинге Компания ФИО Выручка за 2017 г., млрд руб. Выручка за 2018 г., млрд руб. Итоговый балл
1 17 «Эркафарм» Анастасия Карпова 42 55,9 1825
2 19 «Санофи Россия» Оксана Монж 48,6 52,8 1723
3 20 «Джонсон & Джонсон» Екатерина Погодина 55,4 56,4 1699
4 21 «Вита Лайн» Наталья Науменко 19,8 32,2 1695
5 25 «Эбботт Лэбораториз» Елена Карташева 32,5 34,5 1525

Источник: РБК

Для участия в рейтинге были отобраны претенденты, отвечающие требованиям: женщины-руководители компаний из списка РБК 500 и дочерних компаний транснациональных корпораций с российской выручкой от 21,5 млрд руб.

Стоит отметить, что в прошлогоднем рейтинге ТОР-25 женщин-CEO российского бизнеса были четыре представительницы фармотрасли. Анастасия Карпова, «Эркафарм», занимала 9-е место, Юлия Маркова, «Джонсон & Джонсон», – 15 место, Наира Адамян, «Санофи» Россия, – 17 место и Елена Карташева, Abbott Россия, – 25 место.

pharmvestnik

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Сентябрь 26, 2019 | Просмотров: 41