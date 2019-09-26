В топ-25 женщин-СЕО вошли пять представительниц фармотрасли

В ТОР-25 женщин-CEO российского бизнеса по версии РБК вошли пять представительниц фармотрасли. При этом две из них: Анастасия Карпова и Елена Карташева, входили в аналогичный рейтинг и в прошлом году.
Для участия в рейтинге были отобраны претенденты, отвечающие требованиям: женщины-руководители компаний из списка РБК 500 и дочерних компаний транснациональных корпораций с российской выручкой от 21,5 млрд руб.
Представители фармотрасли в рейтинге ТОР-25 женщин-CEO
|№ п/п
|Место в рейтинге
|Компания
|ФИО
|Выручка за 2017 г., млрд руб.
|Выручка за 2018 г., млрд руб.
|Итоговый балл
|1
|17
|«Эркафарм»
|Анастасия Карпова
|42
|55,9
|1825
|2
|19
|«Санофи Россия»
|Оксана Монж
|48,6
|52,8
|1723
|3
|20
|«Джонсон & Джонсон»
|Екатерина Погодина
|55,4
|56,4
|1699
|4
|21
|«Вита Лайн»
|Наталья Науменко
|19,8
|32,2
|1695
|5
|25
|«Эбботт Лэбораториз»
|Елена Карташева
|32,5
|34,5
|1525
Источник: РБК
Для участия в рейтинге были отобраны претенденты, отвечающие требованиям: женщины-руководители компаний из списка РБК 500 и дочерних компаний транснациональных корпораций с российской выручкой от 21,5 млрд руб.
Стоит отметить, что в прошлогоднем рейтинге ТОР-25 женщин-CEO российского бизнеса были четыре представительницы фармотрасли. Анастасия Карпова, «Эркафарм», занимала 9-е место, Юлия Маркова, «Джонсон & Джонсон», – 15 место, Наира Адамян, «Санофи» Россия, – 17 место и Елена Карташева, Abbott Россия, – 25 место.