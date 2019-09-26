Фармкомпании не знают, что делать в случае жесткого Brexit

Несколько компаний создали в Великобритании запас лекарств на случай жесткого Brexit – они подготовили 9 тыс. наименований, которых должно хватить на срок до полугода. Но принимать самостоятельные меры по альтернативным способам поставок лекарств или их запасу под силу только крупным корпорациям, полагает исполнительный директор Ассоциации британской фармацевтической промышленности (ABPI) Майк Томпсон. От мелких и небольших производителей и дистрибьюторов этого ожидать не приходится.

В итоге, бизнес и общественность опасаются лекарственного коллапса. Они не понимают, как будут вести себя пограничные службы и будет ли Великобритания участницей общеевропейских регуляторных процессов, частности сохранит ли она членство в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).

Илья Дугин

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