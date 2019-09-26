Фармпроизводитель «Фармакор Продакшн» стал компанией – производителем БАД года

ФАРМАКОР ПРОДАКШН стал лауреатом самой значимой фармпремии в России Зеленый крест в категории «компания года» в номинации «отечественный производитель БАД 2019».

Зеленый крест – одна из наиболее авторитетных наград на отечественном фармацевтическом рынке. В рамках премии определяются лучшие — самые успешные и эффективные аптечные сети, фармацевтические компании, дистрибьюторы, профессиональные СМИ и представители аптечного сообщества и бренды. В выборе победителей премии традиционно участвуют эксперты, представляющие аптечные сети, руководители фармацевтических, дистрибьюторских и аналитических компаний, СМИ, образовательных учреждений, профессиональных ассоциаций и объединений. В оргкомитете премии – всемирно признанные и независимые исследовательские организации.

«Год назад Зеленым крестом был отмечен наш комплекс «Витаморс Иммуно» в номинации «Средства для профилактики и лечения сезонных заболеваний, – отметил Александр Корзун, генеральный директор ФАРМАКОР ПРОДАКШН. – В этом году, когда компании исполняется 21 год со дня основания, особенно приятно получить награду в категории «Компания года – отечественный производитель БАД». Рады, что эксперты оценили динамику развития компании, значительное расширение продуктового портфеля, качество и востребованность наших брендов на рынке».

«ФАРМАКОР ПРОДАКШН» (pharmprod.ru) — фармацевтическое производство полного цикла в соответствии со стандартами GMP лекарственных средств, биологически активных добавок, космецевтики, специального питания и санитарно-гигиенических средств с головным офисом и производственными площадками в Санкт-Петербурге (GMP — 0119-000321/18, ГОСТ Р 52249-2009 (GMP)). Широкий ассортимент БАД «ФАРМАКОР ПРОДАКШН» охватывает большинство потребностей современного человека. 90% позиций лекарственных средств, производимых компанией, входят в перечень ЖНВЛП. «ФАРМАКОР ПРОДАКШН» оказывает услуги по контрактному производству, в том числе, и под СТМ, сотрудничает с такими ведущими европейскими фармацевтическими компаниями, как «ORION CORPORATION» (Финляндия), «ITALFARMACO» (Италия), «MITIM srl» (Италия) с момента своего основания – 1998 года.

gmpnews