На финансирование фарм- и медпромышленности в 2020 году предусмотрено 11,277 млрд рублей

По информации Минфина, в 2020 году 3/4 дополнительных расходов сформируют социальная политика, здравоохранение и образование. В частности, в 2020 году расходы федерального бюджета на здравоохранение вырастут более чем на 50%, что является рекордом с 2005 года. Как уточняли в аппарате правительства, расходы на науку в следующем году увеличатся на 33%.

В 2020 году на эти цели планируется направить 841,852 млрд рублей, в 2021 году — 780,421 млрд рублей, в 2022 году — 785,76 млрд рублей.

При этом на финансирование госпрограммы фармацевтической и медицинской промышленности в 2020 году предусмотрено 11,277 млрд рублей, в 2021 году — 11,08 млрд рублей, в 2022 году — 11,087 млрд рублей.

Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в следующем году может получить финансирование в размере около 190 млрд рублей.

Кроме того, объем финансирования программы запланирован на уровне 182 млрд в 2021 году и 186,8 млрд рублей в 2022 году, следует из проекта.

На переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, в следующем году планируется выделить почти 50 млрд рублей. Информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление рака и повышение приверженности к лечению, будет финансироваться по 200 млн рублей в течение трех лет.

Согласно задачам нацпроекта «Здравоохранение», за шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Для достижения этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения.