«ВКонтакте» поборются с отрицающими вакцинацию сообществами

Социальная сеть «ВКонтакте» начала учитывать контент сообществ, распространяющих ложную информацию о вакцинации, и предупреждать об этом своих пользователей. Ранее аналогичную кампанию начал основной конкурент «ВКонтакте» в России – Facebook.

Перед тем как человек попадет в группу, призывающую отказаться от прививок, на экране появляется дисклеймер «Будьте внимательны: материалы этого сообщества противоречат позиции Всемирной организации здравоохранения. По данным ВОЗ, прививки предотвращают от 2 до 3 миллионов смертей в год».

Далее идет тематическая справка о том, зачем нужна вакцинация, что такое календарь прививок, от каких заболеваний можно уберечься, если вовремя пройти эту процедуру. Команда «ВКонтакте» уточняет, что справка подготовлена совместно с ВОЗ.

Facebook запустил кампанию против ложной информации о вакцинации в начале 2019 года – на тематические поисковые запросы стали выдаваться посты ВОЗ. Затем пользователям подконтрольной Facebook социальной сети Instagram тоже стали предлагать ознакомиться с материалами о пользе вакцинации.