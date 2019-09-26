Участникам картеля при поставках МИ на 468 млн рублей выписали штраф

Управление Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области оштрафовало четыре компании за участие в картеле, организованным ради аукционов на поставку медизделий, на общую сумму 468 млн рублей. Поставщикам придется выплатить 6,1 млн рублей, а их руководителям – 40 тысяч рублей.

В сентябре 2018 года УФАС признало шесть дистрибьюторских компаний участниками сговора при поставках медизделий на общую сумму 468 млн рублей. По данным ведомства, ООО «Цитолаб», ООО «Аурус Медиа», ООО «Био Генетик-С», ООО «Лабтехнология», ООО «Югория» и ИП Кропчин М.Г. заключили картельный сговор для поддержания высокой цены на 95 аукционах, состоявшихся в 2014–2017 годах.

Пострадавшими оказались медучреждения Белгородской области (59 аукционов), Москвы и Московской области (25 аукционов), Санкт-Петербурга (3 аукциона), Башкортостана (3 аукциона), Калужской области (2 аукциона) и по одному медучреждению в Кировской, Орловской и Тамбовской областях.

Как сообщил глава белгородского УФАС Алексей Ширков, «Цитолаб» оштрафована на 103 тысяч рублей, «Био Генетик-С» – на 679 тысяч рублей, две компании под одним названием «Аурус Медиа» привлечены к ответственности на 361 тысячу рублей и 4,962 млн рублей.

Компания «Аурус Медиа» обжаловала решение УФАС в Арбитражном суде Белгородской области, однако первая инстанция отказала истцам.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Цитолаб» до ноября 2018 года единолично принадлежало Олесе Барковой, с февраля 2019 года компанией владеет Шерзодбек Сатинбоев. В 2018 году компания выручила 12,3 млн рублей и получила чистую прибыль 1,1 млн рублей. ООО «Био Генетик-С» на 100% владеет Александр Логинов, выручка компании за 2018 год составила 44,6 млн рублей, чистый убыток – 818 тысяч рублей.

Владельцем ООО «Аурус Медиа» (официальный дистрибьютор Beckman Coulter в России) выступает Дмитрий Келехсаев. За 2018 год компания выручила 2 млн рублей, показав чистую прибыль 14,2 млн рублей. Вторая компания с аналогичным наименованием принадлежит Лере Келехсаевой, финансовые показатели организации не раскрываются. В апреле 2018 года стало известно о том, что в отношении бывшего совладельца «Аурус Медиа» Леры Киквадзе возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).