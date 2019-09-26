«Мы проводим подготовительную работу». Голикова – о ввозе Frisium и других незарегистрированных препаратов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала к спокойствию родителей тяжелобольных детей, нуждающихся в незарегистрированных препаратах. По ее словам, сейчас Московский эндокринный завод (МЭЗ) готовится к ввозу лекарств, а сама она вместе с депутатами готовит поправки в законодательство, чтобы сделать возможным проведение таких закупок на постоянной основе. Правительство РФ поручило Минздраву организовать закупку еще в конце августа, с тех пор появилось тематическое распоряжение о выделении средств МЭЗ, а родители по-прежнему закупают препарат нелегально.

«Мы знаем обращения наших уважаемых родителей, которые в семьях имеют таких детей, что они пока не понимают, куда идти, как получать. Все это будет очень четко разъяснено в самое ближайшее время. Это первое, – заявила Голикова на тематическом брифинге 26 сентября. – И второе, не надо бояться, что чего-то не хватит. 11 тысяч упаковок – это вообще в расчете на год. Сегодня октябрь, и нет никаких проблем с точки зрения возможности получения нуждающимися соответствующих лекарственных препаратов».

Разъяснительная работа, как именно получить препарат законным путем, тоже только в планах. Процедуру подготовки препаратов к ввозу Голикова описала так: правительство выпускает распоряжение, чтобы МЭЗ мог получить разрешительные документы, затем они направляются в страны, откуда будут привозить препараты.

«И в октябре это будет сделано. Параллельно будет выпущено разъяснение, о котором я сказала. Это не нормативный документ – это просто разъяснение, как получить эти лекарственные препараты уже непосредственно для конкретного ребенка. И я думаю, в октябре их уже получат», – заключила вице-премьер.

В общих чертах процедуру получения незарегистрированных препаратов Минздрав описывал в ответ на сообщение директора фонда «Дом с маяком» Лиды Мониавы о том, что лекарства все еще недоступны. Подробную инструкцию чуть позже представил ДЗМ. Рассчитана она пока только на тех, у кого есть московская прописка, на препараты Frisium, диазепам, мидозолам и фенобарбитал.

Для этого законный представитель ребенка, страдающего эпилепсией, должен обратиться лично к дежурному администратору поликлиники, к которой прикреплен ребенок. Приготовив пакет документов, медучреждение направит пациента на консультацию в Научно-практический центр детской психоневрологии или Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого (если требуется комплексное обследование для уточнения диагноза). Открыл ДЗМ и горячую линию.

Схема ввоза действительно осложнена разрешительными процедурами. Распоряжение о выделении МЭЗ средств на закупку 11,27 тысячи упаковок препаратов появилось в начале сентября. Среди них – незарегистрированный в России Frisium (clobazam) и три препарата, необходимая лекарственная форма которых не зарегистрирована в стране, – диазепам, мидазолам, фенобарбитал в растворах, микроклизмах и сиропах.

26 сентября появился второй документ, в котором уточнены объемы препаратов и лекарственных форм. Большая часть (7,6 тысячи упаковок) приходится на Frisium.

Расчет сделан на основе заявок регионов – на 510 детей, уточнила Татьяна Голикова. Министр здравоохранения Вероника Скворцова в августе 2019 года говорила, что только во Frisium в России нуждаются 2-3 тысячи детей. «Хотела бы успокоить всех родителей: если чьи-то дети не попали в этот список, который был первоначально сформирован регионами, они не окажутся без соответствующей поддержки, для них тоже будут выделяться лекарственные средства», – уточнила Голикова.

Фото: duma.gov.ru

Источник Правительство РФ