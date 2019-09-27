Принудительное лицензирование может десятикратно увеличить расходы на лечение

Россия занимает 29 место из ТОП-50 стран по уровню защиты интеллектуальной собственности, а по уровню коммерциализации научных разработок наша страна находится на 48 месте. Эти данные исследования Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково», на семинаре, посвященному актуальным вопросам патентной защиты, представила руководитель группы стратегического консалтинга Ирина Свято.
Она также обозначила имиджевые, репутационные и экономические риски, связанные с введением принудительного лицензирования. Согласно приведенным примерам, переход на вторую линию препаратов, в связи с уходом с рынка компаний-оригинаторов, может обернуться десятикратным увеличением государственных расходов на лечение.
«Я не знаю ни одного положительного примера использования принудительного лицензирования в мире», — добавил исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков, добавив, что у фармы «нет проблем по объединению усилий по решению задач здравоохранения, связанных с эпидемиологией и чрезвычайными ситуациями».
Как отметила советник адвокатского бюро «Егоров Пугинский Афанасьев и партнеры» Вера Рихтерман, рост количества патентных споров – общемировая тенденция, но российская специфика состоит в том, что, с одной стороны, споров становится все больше, с другой — усложняется их качественная структура. «Можно сравнить их с корпоративными войнами, — отметила она. — Привлекаются госорганы, используются недобросовестные способы борьбы, затягиваются судебные процессы».
Большие надежды связываются с работой над реестром, включающим в себя полные сведения по патентной защите в регистрационном досье, отметила директор по юридическим вопросам и защите прав интеллектуальной собственности AIPM Ирина Шейкха. За рубежом, с помощью этого механизма приостанавливается регистрация препарата на момент судебных разбирательств, пояснила она. Российское законодательство подобный механизм пока не содержит, и информация о наличии патентных прав до регуляторов не доходит.
Как отметил исполнительный директор исполнительный директор ассоциации «Инфарма» Вадим Кукава, первые пять месяцев этого года тренд в области патентной защиты в фарме был «крайне негативный». Однако, последние судебные процессы и работа над совершенствованием регуляторики, позволяют со сдержанным оптимизмом рассчитывать на позитивные изменения в ближайшие годы.
Сергей Рякин
pharmvestnik