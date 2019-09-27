Принудительное лицензирование может десятикратно увеличить расходы на лечение

Она также обозначила имиджевые, репутационные и экономические риски, связанные с введением принудительного лицензирования. Согласно приведенным примерам, переход на вторую линию препаратов, в связи с уходом с рынка компаний-оригинаторов, может обернуться десятикратным увеличением государственных расходов на лечение.

«Я не знаю ни одного положительного примера использования принудительного лицензирования в мире», — добавил исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков, добавив, что у фармы «нет проблем по объединению усилий по решению задач здравоохранения, связанных с эпидемиологией и чрезвычайными ситуациями».

Как отметила советник адвокатского бюро «Егоров Пугинский Афанасьев и партнеры» Вера Рихтерман, рост количества патентных споров – общемировая тенденция, но российская специфика состоит в том, что, с одной стороны, споров становится все больше, с другой — усложняется их качественная структура. «Можно сравнить их с корпоративными войнами, — отметила она. — Привлекаются госорганы, используются недобросовестные способы борьбы, затягиваются судебные процессы».

Большие надежды связываются с работой над реестром, включающим в себя полные сведения по патентной защите в регистрационном досье, отметила директор по юридическим вопросам и защите прав интеллектуальной собственности AIPM Ирина Шейкха. За рубежом, с помощью этого механизма приостанавливается регистрация препарата на момент судебных разбирательств, пояснила она. Российское законодательство подобный механизм пока не содержит, и информация о наличии патентных прав до регуляторов не доходит.

Как отметил исполнительный директор исполнительный директор ассоциации «Инфарма» Вадим Кукава, первые пять месяцев этого года тренд в области патентной защиты в фарме был «крайне негативный». Однако, последние судебные процессы и работа над совершенствованием регуляторики, позволяют со сдержанным оптимизмом рассчитывать на позитивные изменения в ближайшие годы.

Сергей Рякин

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