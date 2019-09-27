RNC Pharma: в августе фармпроизводители показали положительную динамику за счет Rx препаратов

Динамика относительно аналогичного периода 2018 г. составила 20,2% при проведении расчетов в рублях. В явном плюсе и натуральные показатели, прирост отгрузок при расчете в упаковках составил 4,5%, суммарно за первые 8 месяцев текущего года российские компании выпустили в обращение 2,83 млрд упаковок. Динамика в минимальных единицах дозирования (МЕД) скромнее, на уровне 3,5%, с начала года было произведено 47 млрд МЕД.

Помесячная долгосрочная динамика в августе 2019 г. к августу 2018 г. рекордами не блистала, но, тем не менее, темпы заметно опережали средние показатели за период в целом. Прирост в денежном выражении превысил 22%, а поставки в упаковках за год выросли на 11,6%.

По-прежнему положительная динамика обеспечивается исключительно рецептурными препаратами, в январе–августе 2019 г. прирост поставок Rx-препаратов достиг 13,8% в упаковках и 12,5% в МЕД. Отгрузки ОТС категории за год заметно уменьшились, динамика в упаковках составила -1,4% в упаковках и -5% в МЕД.

Из 285 производителей рецептурных препаратов положительную динамику натуральных поставок за январь–август 2019 г. демонстрируют 196 компаний. В ТОР-20 по объему выпуска в упаковках отрицательная динамика зафиксирована только по одному предприятию – «Штада» уменьшила отгрузки на 13,6% в упаковках. Сократились поставки, в частности, таких торговых марок как: «Эналаприл», «Мексиприм», «Кардионат» и др. Лидером по динамике поставок в ТОР-20 стал «Гедеон Рихтер», производство лекарств корпорации относительно периода январь–август 2018 г. выросло на 63% в упаковках. Здесь максимальными темпами поставок характеризовался «Верошпирон», отгрузки которого за год выросли в 4,6 раза. Интересно, что производство большинства форм выпуска локализовано по полному циклу формулирования, в виде in-bulk пока ввозятся только таблетки 25 мг. Второй показатель динамики по крупнейшим производителям рецептурных ЛП зафиксирован по компании «Озон»: отгрузки за год выросли на 44% в упаковках. Здесь аналитики отмечают «Мелоксикам», поставки которого выросли за год в 20,8 раза.

Из числа 151 предприятия-производителя ОТС-препаратов отрицательную динамику отгрузок в исследуемом периоде показали 64 компании. При этом в ТОР-20 ровно у половины предприятий поставки за год сократились. Худшую натуральную динамику показал «Уралбиофарм», отгрузки которого за год упали на 37% в упаковках. Максимальным сокращением отгрузок характеризовались торговые марки: «Ацетилсалициловая кислота», «Цитрамон», «Активированный уголь», «Аллохол» и «Дибазол». Максимальная динамика поставок среди лидеров ОТС-рынка за период отмечена у «Самарамедпром». Здесь аналитики отмечают «Пертуссин», отгрузки которого за год выросли в 7,6 раза в упаковках.

pharmvestnik