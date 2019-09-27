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RNC Pharma: в августе фармпроизводители показали положительную динамику за счет Rx препаратов

По итогам января–августа 2019 г. суммарный объем отгрузок лекарственных препаратов, произведенных на территории России, составил 255,8 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). Такую информацию представили аналитики RNC Pharma.

Динамика относительно аналогичного периода 2018 г. составила 20,2% при проведении расчетов в рублях. В явном плюсе и натуральные показатели, прирост отгрузок при расчете в упаковках составил 4,5%, суммарно за первые 8 месяцев текущего года российские компании выпустили в обращение 2,83 млрд упаковок. Динамика в минимальных единицах дозирования (МЕД) скромнее, на уровне 3,5%, с начала года было произведено 47 млрд МЕД.

Помесячная долгосрочная динамика в августе 2019 г. к августу 2018 г. рекордами не блистала, но, тем не менее, темпы заметно опережали средние показатели за период в целом. Прирост в денежном выражении превысил 22%, а поставки в упаковках за год выросли на 11,6%.

По-прежнему положительная динамика обеспечивается исключительно рецептурными препаратами, в январе–августе 2019 г. прирост поставок Rx-препаратов достиг 13,8% в упаковках и 12,5% в МЕД. Отгрузки ОТС категории за год заметно уменьшились, динамика в упаковках составила -1,4% в упаковках и -5% в МЕД.

Из 285 производителей рецептурных препаратов положительную динамику натуральных поставок за январь–август 2019 г. демонстрируют 196 компаний. В ТОР-20 по объему выпуска в упаковках отрицательная динамика зафиксирована только по одному предприятию – «Штада» уменьшила отгрузки на 13,6% в упаковках. Сократились поставки, в частности, таких торговых марок как: «Эналаприл», «Мексиприм», «Кардионат» и др. Лидером по динамике поставок в ТОР-20 стал «Гедеон Рихтер», производство лекарств корпорации относительно периода январь–август 2018 г. выросло на 63% в упаковках. Здесь максимальными темпами поставок характеризовался «Верошпирон», отгрузки которого за год выросли в 4,6 раза. Интересно, что производство большинства форм выпуска локализовано по полному циклу формулирования, в виде in-bulk пока ввозятся только таблетки 25 мг. Второй показатель динамики по крупнейшим производителям рецептурных ЛП зафиксирован по компании «Озон»: отгрузки за год выросли на 44% в упаковках. Здесь аналитики отмечают «Мелоксикам», поставки которого выросли за год в 20,8 раза.

Из числа 151 предприятия-производителя ОТС-препаратов отрицательную динамику отгрузок в исследуемом периоде показали 64 компании. При этом в ТОР-20 ровно у половины предприятий поставки за год сократились. Худшую натуральную динамику показал «Уралбиофарм», отгрузки которого за год упали на 37% в упаковках. Максимальным сокращением отгрузок характеризовались торговые марки: «Ацетилсалициловая кислота», «Цитрамон», «Активированный уголь», «Аллохол» и «Дибазол». Максимальная динамика поставок среди лидеров ОТС-рынка за период отмечена у «Самарамедпром». Здесь аналитики отмечают     «Пертуссин», отгрузки которого за год выросли в 7,6 раза в упаковках.

Динамика производства ЛП в России (включая производство ЛП иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках) за январь 2018 – август 2019 гг., в натуральном (упаковки) и денежном выражении (руб., включая НДС)

pharmvestnik

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Сентябрь 27, 2019 | Просмотров: 55