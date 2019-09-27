Takeda продаст ряд активов в развивающихся странах и Европе RNC Pharma: в августе фармпроизводители показали положительную динамику за счет Rx препаратов » Срыв поставок ламивудина связан с отсутствием препарата у поставщиков Минздрав ежегодно перед началом закупок объявляет фармпроизводителям информацию о потребности в антиретровирусных препаратах на 15 месяцев. Тем не менее в 2019 г. возникла дефектура дарунавира и ламивудина. Об этом сообщила на пресс-конференции директор Департамента лекобеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава России Елена Максимкина.



Нехватка препарата дарунавир в некоторых регионах в текущем году была связана с задержкой поставок. Наиболее острая ситуация возникла с ламивудином. «Мы объявили первый аукцион по цене прошлого года, но заявок не было. На втором аукционе мы подняли начальную минимальную цену контракта. И вновь не дождались ни одного поставщика. Только тогда выяснилось, что ни у одного из наших производителей не было необходимого объема», – рассказала она.



Минздраву пришлось разбить необходимый объем поставок на несколько лотов. Два контракта на поставку ламивудина уже заключены. По словам г-жи Максимкиной, до конца года потребность в этом препарате будет обеспечена.



В общем регистре России на учете стоят 740 тыс. пациентов с ВИЧ. По данным Минздрава, более 472 тыс. пациентов получают терапию. В следующем году Минздрав намерен довести охват антиретровирусной терапией до 90% от состоящих на учете граждан. Предполагается, что лекарственную терапию начнут получать еще около 240 тыс. пациентов.



С 10 октября Минздрав начинает принимать заявки на антиретровирусные препараты от регионов на 15 месяцев. В конце октября ведомство будет понимать, какой объем лекарств необходим на 2020 г. Эта информация будет доведена до всех производителей.

Фото: Игорь Чунусов Елена Калиновская

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