Takeda продаст ряд активов в развивающихся странах и Европе

Общая сумма сделок может составить более 4 млрд долл., которые будут направлены на сокращение долговых обязательств.

Takeda намерена продать непрофильные активы на сумму 10 млрд долл. после сделки по приобретению ирландской компании Shire («Шайер») за 62 млрд долл.

По словам источников, сделки могут быть заключены в течение ближайших недель. Они полагают, что продаже подлежат активы в странах Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки, Азии, а также в России. Сумма сделки – около 3 млрд долл. Среди заинтересованных покупателей источники упоминают швейцарскую компанию Acino («Асино») и немецкую Stada Arzneimittel («Штада Арцнаймиттель»). Эти активы достались Takeda в результате сделки по приобретению Nycomed («Никомед») в 2011 г.

Кроме того, Takeda готова отказаться от ряда безрецептурных и рецептурных активов в Западной Европе на общую сумму 1 млрд евро (1,1 млрд долл.). Эти активы привлекли интерес частных инвестиционных компаний, в т.ч. Advent International («Адвент Интернэшнл»), владеющей компанией Zentiva («Зентива»), а также Apollo Global Management («Аполло Глобал Менеджмент») и Cerberus Capital Management («Церебрус Кэпитал Менеджмент»).

В мае текущего года Takeda продала компании Novartis («Новартис») права на препарат для лечения синдрома сухого глаза Xiidra (lifitegrast) за 5,3 млрд долл.

Илья Дугин

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