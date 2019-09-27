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ФАС не выявила в деятельности компании «Фармстор» признаков нарушения закона о конкуренции

ФАС России 18 сентября завершила внеплановую проверку ООО «Компания Фармстор» и не выявила в его деятельности признаков нарушения закона «О защите конкуренции».

Ранее сообщалось, что уполномоченные лица ФАС России в ходе внеплановых выездных проверок АО «Ланцет» и ООО «Компания Фармстор» столкнулись с трудностями, которые могли быть созданы специально.

Проверки фармдистрибьюторов и госзаказчиков проводятся в ряде субъектов по подозрению в организации крупнейшего фармкартеля.

«В ходе проверки ООО «Компания Фармстор» сотрудники отключили серверы и покинули рабочие места», – рассказывала пресс-служба ФАС России 1 июля.

Между тем компания «Фармстор» тогда прокомментировала ситуацию, указав, что активно сотрудничает с ФАС.

Елена Сидорова
pharmvestnik

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Сентябрь 27, 2019 | Просмотров: 47