Жителей Нальчика подозревают в сбыте незарегистрированного онкопрепарата

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п.«а» ч.2 ст.238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных и незарегистрированных лекарственных средств организованной группой).

Продажа велась через интернет-аптеку начиная с весны этого года. Сам препарат поставлялся из Германии. Руководили бизнесом двое жителей Нальчика, в этом им помогал их знакомый, проживающий в Москве. Как сообщает «Ъ», во время контрольной закупки лекарства стоимостью более 100 тыс. руб. полицейские сразу обратили внимание, что на упаковке отсутствует информация на русском языке. Это указывало на то, что поставка осуществлена нелегально.

Сейчас двое подозреваемых арестованы, один находится под домашним арестом.

Екатерина Погонцева

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