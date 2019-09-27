Индийская фарма надеется на реформы

В ходе предвыборной кампании Нарендра Моди обещал сделать медобслуживание доступным для всего населения. В частности, в его планы входит расширение сети государственных аптек, продающих дженерики по сниженным ценам. По мнению властей, это, в свою очередь, повысит спрос на дженерики и даст стимул фармкомпаниям для увеличения производственных мощностей. Кроме того, он обещал разобраться с контролем качества продукции, что необходимо для увеличения продаж за рубежом.

Объем индийской фармотрасли составляет 38 млрд. долл. К 2030 г. он вырастет до 125 млрд. долл., в случае более тесного сотрудничества между фармкомпаниями и правительством, считает генеральный секретарь Индийского фармацевтического альянса Садуршан Джайн. Он видит возможности для развития на рынках Китая, Японии и Латинской Америки. Для наращивания объема экспорта г-н Гангули предлагает гармонизировать местные требования с EMA, FDA, Health Canada и др.

Илья Дугин

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