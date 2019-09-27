«Сантэнс» примет участие в семинаре по вопросам настройки ИС предприятий к внедрению маркировки

Директор по продукту TracePharm ГК «Сантэнс» Дмитрий Баглей и независимый эксперт Антон Харитонов поделятся практическими знаниями по подготовке к введению обязательной маркировки.

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25 октября в рамках семинара из серии «Управление проектом внедрения системы маркировки» будет подробно рассказано, как настроить информационные системы предприятий в соответствии с нормативными актами. Эксперты разъяснят все аспекты подготовки бизнес-процессов и настройки систем в соответствии с методическими рекомендациями по проведению эксперимента в том виде, в котором они соответствуют текущей нормативной базе.

«Во время семинара я хотел бы поговорить об особенностях импорта: с какими внешними системами будут сверяться данные (ФТС, ФНС и т.д.) и в каких процессах/сообщениях требуются данные из учетных систем», – отметил Дмитрий Баглей.

Также эксперты учтут все последние изменения, произведенные в нормативной и технологической составляющих СМДЛП.Источник: ГК «Сантэнс»

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