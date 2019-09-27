Apteka.ru получила престижную фармацевтическую премию

Голосование за номинантов проходит в онлайн-режиме – в 2019 г. в нем приняли участие около пяти тысяч представителей фармацевтических компаний и аптечных сетей.

Одной из номинаций премии стала «Лучшая система заказа и бронирования». В ней победителем стал сервис заказа товаров аптечного ассортимента Apteka.ru. Организаторы конкурса вручили представителям компании «Катрен» памятный приз и диплом.

Apteka.ru создана компанией «Катрен» в 2012 г. Сейчас это самый крупный в России сервис по поиску и заказу аптечных товаров (первое место в категории «Красота и здоровье» по итогам 2018 г. рейтинга ТОП-100 крупнейших интернет-магазинов России). Ассортимент сервиса в настоящее время насчитывает более 28 тыс. наименований, количество аптек-партнеров – около 17 тыс. В первом полугодии 2019 г. Apteka.ru выросла более чем в три раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года и вошла в ТОП-3 лидеров российского рынка e-commerce по темпам роста (данные аналитической компании Data Insight).

Источник: АО НПК «Катрен»

pharmvestnik