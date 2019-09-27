В РФ ввезут более 11 тысяч упаковок незарегистрированных психотропных препаратов для детей

Речь идет о препаратах «Диазепам», «Клобазам», «Мидазолам» и «Фенобарбитал», по которым определены дозировки и количество.

Минздрав России совместно с органами исполнительной власти субъектов определил потребность в таких препаратах. Подписанным распоряжением ФГУП «Московский эндокринный завод» поручено осуществить в 2019 г. ввоз в Россию и распределение на основании определенной потребности 11,27 тыс. упаковок незарегистрированных психотропных лекарственных препаратов.

«Хотела бы успокоить всех родителей: если чьи-то дети не попали в этот список, который был первоначально сформирован регионами, они не окажутся без соответствующей поддержки, для них тоже будут выделяться лекарственные средства. Если этих 11 тыс. упаковок будет недостаточно, Правительство Российской Федерации примет дополнительное распоряжение, для того чтобы никаких перебоев не было», – сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, Московский эндокринный завод планирует осуществить завоз на территорию РФ этих лекарственных препаратов в октябре этого года.

Татьяна Голикова также отметила, что в настоящий момент отрабатываются поправки в федеральное законодательство, которые делают возможным «осуществление такого рода закупок на постоянной основе – вплоть до того момента, пока на территории Российской Федерации не будет налажено производство соответствующих лекарственных препаратов в тех формах, в которых нуждаются наши дети, и других лекарственных препаратов, которых в принципе нет на сегодняшний день как зарегистрированных на территории Российской Федерации».

Елена Сидорова

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