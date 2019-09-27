В ТOП-500 крупнейших компаний России по версии РБК вошло 27 игроков фармрынка

На рынке фармацевтики лидерами по совокупному доходу за 2018 г. оказались фармдистрибьюторы «Протек» (252 млрд руб.), «Катрен» (232 млрд руб.) и ФК «Пульс» (186 млрд руб.) Эти компании вошли в первую сотню рейтинга, заняв соответственно 54-е, 69-е и 79-е места. Если выручка «Протек» и «Катрен» в сравнении с предыдущим годом несколько снизилась, то у ФК «Пульс» она выросла на 24% (рост прибыли составил 216%).

В десятку крупнейших компаний на рынке фармацевтики вошли также «Р-Фарм» с выручкой 186 млрд руб., «Фармстандарт» (57 млрд руб.), «Байер» (56 млрд руб.), «Эркафарм» с выручкой 56 млрд руб. в рейтинге представляет сектор торговли, «Фармперспектива» (55 млрд руб.), «Санофи» (53 млрд руб.), «Фармкомплект» (51 млрд руб.). Всего же в рейтинг РБК 2019 г. включены 27 игроков фармрынка.

Среди фармкомпаний, рекордно улучшивших за год свои позиции, — «ФК Гранд Капитал» (компания поднялась с 376-го места в 2018 г. на 266-е в 2019 г.) и «Неофарм» (продвинулась с 453-го на 347-е место).

Наталья Маскина

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