Ведомствам даны поручения в отношении лекобеспечения и порядка ввоза лекарств

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал ряд поручений министерствам и ведомствам по итогам дискуссии с бизнесменами и экспертами, прошедшей в рамках прямого эфира программы «Диалог» на телеканале Россия 24.

Среди опубликованных 27 сентября поручений, значатся:

1. Минздраву России, Минфину России, Минэкономразвития России и ФОМС предусмотреть в бюджете ФОМС на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в составе субвенций из бюджета ФОМС, направляемых в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении переданных в сфере обязательного медицинского страхования полномочий, дополнительные средства на увеличение объёмов дорогостоящих диагностических исследований, проводимых в амбулаторных условиях, в размере не менее 12,7 млрд рублей в 2020 году.

2. Минфину России и Минздраву России дополнительно предусмотреть в федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по 14,5 млрд рублей ежегодно на лекарственное обеспечение на амбулаторном этапе граждан, перенёсших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах.

3. Минпромторгу России и Минздраву России представить в Правительство Российской Федерации предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации по вопросам регулирования порядка выписки и назначения наркотических и психотропных лекарственных препаратов, а также по вопросу регулирования порядка ввоза в Российскую Федерацию необходимых по медицинским показаниям наркотических и психотропных препаратов до начала их производства на территории Российской Федерации.

gmpnews