«Активный Компонент» в 2020 году начнет поставки фармсубстанций на Кубу

В сентябре 2019 года Торговая палата Республики Куба одобрила компании «Активный Компонент» начало поставок активных фармацевтических субстанций (АФИ) в Республику. В настоящее время компанией формируются первичные образцы для передачи кубинским производителям.

Мы начнем осуществлять экспорт отечественных АФИ в Республику Куба в 2020 году. Позиции, интересующие Кубинскую сторону, имеются в нашей номенклатуре, и мы надеемся частично или полностью заместить ими индийские и китайские АФС. Этот шаг ознаменует новый этап в развитии отношений «Активного Компонента» с кубинскими партнерами – компаниями производителями готовых лекарственных средств, — рассказал президент «Активного Компонента» Александр Семёнов.

Также он отметил, что сейчас кубинской государственной компанией будет проведено специальное исследование для выявления необходимых норм для сохранности главных качеств АФС в условиях Карибского бассейна.

Также на первой кубинской национальной выставке «Куба в России 2019», которая прошла 18-20 сентября в г. Москва, компанией «Активный Компонент» были успешно проведены переговоры с представителями компаний Biocubafarma и CIDEM.

«Активный Компонент» на сегодняшний день осуществляет экспорт в страны ЕАЭС и Сербию. Доля экспорта в I полугодии 2019 года в общем объеме составила 2,7%. Рост по сравнению с 2018 годом составил 150% в денежном выражении и 122% в натуральном. Номенклатура компании насчитывает более 50 АФИ.

Компания «Активный Компонент» 13 лет успешно работает на рынке и является одним из ведущих российских производителей дженериковых активных фармацевтических субстанций. Основной бизнес компании сосредоточен в Санкт- Петербурге. Текущий номенклатурный ряд включает свыше 50 субстанций.

В 2020 году в г. Пушкин откроется 1-я очередь нового предприятия по разработке АФС. Запуск нового завода позволит увеличить производственные мощности компании с 60 тонн выпускаемой продукции до 210 тонн.

gmpnews