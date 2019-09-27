Андрей Исаев: вопрос о торговле через интернет рецептурными лекарствами требует дополнительных консультаций и обсуждений

В межфракционной рабочей группе по лекарственному обеспечению граждан подготовлены и направлены в профильный комитет Госдумы по охране здоровья поправки ко второму чтению правительственного законопроекта о дистанционной торговле лекарственными препаратами. Об этом сообщил Первый замглавы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель межфракционной рабочей группы Андрей Исаев на очередном заседании МФГв четверг, 26 сентября.

«Предложения членов межфракционной рабочей группы обобщены и подготовлены первым заместителем Председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутатом фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергеем Боярским», – заявил он.

В версию, предложенную Правительством, предлагается внести ряд правок.

«Там, например, не было БАДов и сопутствующих медицинских товаров. Мы их включили, то есть предлагаем разрешить розничную торговлю ими через интернет, – проинформировал Боярский. – Также добавляем возможность торговли дистанционно не только компаниям, у которых есть розничная аптечная лицензия, но и оптовикам. Таким образом мы рассчитываем усилить конкуренцию на рынке и в какой-то степени даже снизить цены на некоторые препараты. Уполномоченный орган будет следить за тем, чтобы компании имели в интернете только одну площадку для торговли лекарствами, БАДами и сопутствующими медицинскими изделиями, чтобы не вводить потребителей в заблуждение».

По словам Боярского, в законопроекте речь на сегодняшний день идет о безрецептурных препаратах. Однако в МРГ поступают предложения рассмотреть возможность пошагового внедрения интернет-торговли и препаратами, выдаваемыми по рецепту врача. «Высказываются идеи провести эксперимент сначала в пилотном регионе, скажем, в Москве, дав при этом возможность Правительству оперативно изымать из такого оборота лекарственные средства, которые они посчитают опасными для распространения дистанционно», – сказал депутат, уточнив, что на бумаге этих предложений пока нет.

Подводя итоги обсуждения первого вопроса повестки, Андрей Исаев сообщил, что консультации будут продолжены.

Также члены МРГ обсудили законопроект, внесенный членами Совета Федерации и депутатами Госдумы, которым предлагается ввести запрет на производство спиртосодержащих лекарственных средств и субстанций предприятиями-производителями этилового спирта. По словам руководителя подгруппы по совершенствованию порядка фармацевтической деятельности Елены Паниной (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), есть заключение Правительства, в котором указывается, что проект в целом поддерживается, но есть опасения, что это может привести к монополизации рынка. Поэтому члены МРГ обратятся в ФАС с просьбой проанализировать ситуацию и только после этого принимать решение, проинформировал Исаев.

Третий вопрос, по которому состоялась дискуссия – обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами питания детей-инвалидов в соответствии с федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Завершая заседание, Андрей Исаев сообщил, что одним законом об интернет-торговле не решить целый комплекс проблем, связанных с ценами на лекарства, с ограниченностью выбора лекарств и т.д. «Поэтому потребуется принятие закона, регулирующего аптечную деятельность, потребуется вернуться к вопросам, связанным и с расстоянием между аптеками, и с условиями получения лицензии, с запретом бонусов и многим другим», – заявил он. Исаев напомнил, что до 15 октября ФАС должна внести на рассмотрение в Госдуму предложения по снижению уровня монополизации на аптечном рынке.

Исаев проинформировал также, что депутаты определились с датой посещения предприятий, аптек, оптовых складов с целью посмотреть все этапы, связанные с маркировкой лекарств накануне парламентских слушаний по маркировке. «Мы смотрели разные варианты, остановились на 11 октября. Что касается конкретных предприятий, мы сейчас определяемся, поступил целый ряд предложений от тех, кто хотел бы рассказать и о проблемах, и о достижениях в этой области», – сказал он.

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