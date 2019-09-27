Правительство потратит 43,5 млрд руб на лекарства для пациентов после инсульта и инфаркта

В ближайшие три года на лечение острых сердечно-сосудистых заболеваний будет выделено дополнительно 43,5 млрд руб. — по 14,5 млрд ежегодно. Соответствующее поручение Министерству финансов и Министерству здравоохранения дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ есть у «ФВ», его подлинность подтвердил собеседник в Минздраве.
«Дополнительно предусмотрите в федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по 14,5 млрд руб. ежегодно на лекарственное обеспечение на амбулаторном этапе граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах», — указано в документе. Такое поручение Дмитрий Медведев дал после участия в программе «Диалог».
Это шаг на пути к внедрению всеобщего лекарственного обеспечение, полагает директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский. По его словам, увеличение финансирования, во-первых повысит эффективность базового лекарственного обеспечения, во-вторых, позволит отработать отдельные инструменты внедрения механизма всеобщего лекарственного обеспечения.
По расчетам исследования Московской школы управления Сколково, проведенного совместно с аналитической компанией AlphaRM, на бесплатный доступ к лекарствам по пяти основным нозологиям в области сердечно-сосудистых заболеваний необходимо около 78 млрд руб. в год для всей страны. В рамках отдельных пилотных регионов — 15,6 млрд руб.
Сергей Рякин
pharmvestnik