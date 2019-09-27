Правительство потратит 43,5 млрд руб на лекарства для пациентов после инсульта и инфаркта

«Дополнительно предусмотрите в федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по 14,5 млрд руб. ежегодно на лекарственное обеспечение на амбулаторном этапе граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах», — указано в документе. Такое поручение Дмитрий Медведев дал после участия в программе «Диалог».

Это шаг на пути к внедрению всеобщего лекарственного обеспечение, полагает директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский. По его словам, увеличение финансирования, во-первых повысит эффективность базового лекарственного обеспечения, во-вторых, позволит отработать отдельные инструменты внедрения механизма всеобщего лекарственного обеспечения.

По расчетам исследования Московской школы управления Сколково, проведенного совместно с аналитической компанией AlphaRM, на бесплатный доступ к лекарствам по пяти основным нозологиям в области сердечно-сосудистых заболеваний необходимо около 78 млрд руб. в год для всей страны. В рамках отдельных пилотных регионов — 15,6 млрд руб.

Сергей Рякин

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