Расширяя линейку офтальмологических препаратов

Несмотря на то, что одна из главных убийц зрения – глаукома – является хирургической патологией, важное место в лечении этого заболевания занимает медикаментозная терапия, направленная на снижение внутриглазного давления (ВГД). До недавнего времени выбор средств консервативного лечения был небольшим – пилокарпина гидрохлорид (миотик). Позже к нему присоединился тимолола малеат (бета-блокатор). И лишь в 1990-х годах в офтальмологическую практику вошли препараты простагландинового ряда. Повышенное ВГД играет ключевую роль в патогенезе глаукомы, вызывая специфическую глаукомную оптическую нейропатию, ухудшение зрительных функций и слепоту. Исследования показали, что снижение ВГД даже на 1 мм рт. ст. сокращает риск прогрессирования глаукомы на 10%.

Эффективность, благоприятный профиль безопасности, удобство применения аналогов простагландина F2-α позволили экспертам включить их в клинические рекомендации в качестве препаратов первой линии как в виде моно-, так и в комплексной терапии, вместе с другими антиглаукомными препаратами.

Аналоги простагландина F2-α увеличивают отток внутриглазной жидкости, заполняющей переднюю и заднюю камеры глаза, способствуя тем самым снижению ВГД.

Один из представителей этой фармгруппы – аналог простагландина F2-α травопрост, используемый в офтальмологии для снижения внутриглазного давления и предотвращения прогрессирования глаукомы. Он является пролекарством и метаболизируется в тканях глаза до активной свободной кислоты, которая и стимулируют FP-рецепторы.

На сегодняшний день накоплен огромный опыт, как зарубежный, так и отечественный, применения травопроста, убедивший врачей в их эффективности (обеспечивают выраженный и стойкий гипотензивный эффект); безопасности (отсутствие тахифилаксии, как минимум в течение 5 лет); в удобстве приема (однократное ежедневное закапывание) и приверженности пациентов этой терапии.

Востребованность травопроста привела к появлению на нашем фармрынке его отечественного дженерика – глазных капель Травопрост-Оптик. Препарат спосбствует снижению ВГД уже через 2 часа (максимальный эффект достигается через 12 часов) после закапывания и его сохранению по меньшей мере в течение 24 часов. Он хорошо переносится и его использование не связано с системными побочными эффектами.

И еще один важный момент: помимо высокого качества воспроизведенных лекарственных препаратов, предлагаемых компанией «Фармстандарт», их отличает цена – более доступная (по сравнению с импортными оригинальными препаратами) для российского потребителя и, как правило, формирующая лояльность потребителей к аптеке.

Источник: «Фармстандарт»

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