ФАС представит в Госдуму предложения по снижению уровня монополизации на аптечном рынке

Выступая 26 сентября на заседании группы, депутат отметил, что «потребуется принятие закона, регулирующего аптечную деятельность, потребуется вернуться к вопросам, связанным и с расстоянием между аптеками, и с условиями получения лицензии, с запретом бонусов и многим другим».

Депутат сообщил, что до 15 октября ФАС должна внести на рассмотрение в ГД предложения по снижению уровня монополизации на аптечном рынке.

Как сообщается на сайте Госдумы, поправки ко второму чтению правительственного законопроекта о дистанционной торговле лекарственными препаратами подготовлены и направлены в Комитет ГД по охране здоровья.

Елена Сидорова

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