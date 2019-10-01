«  
  »

ФАС представит в Госдуму предложения по снижению уровня монополизации на аптечном рынке

Одним законом об интернет-торговле не решить целый комплекс проблем, связанных с ценами на лекарства, с ограниченностью выбора лекарств и т. д. Об этом сообщил руководитель Межфракционной рабочей группы по лекарственному обеспечению граждан Андрей Исаев.

Выступая 26 сентября на заседании группы, депутат отметил, что «потребуется принятие закона, регулирующего аптечную деятельность, потребуется вернуться к вопросам, связанным и с расстоянием между аптеками, и с условиями получения лицензии, с запретом бонусов и многим другим».

Депутат сообщил, что до 15 октября ФАС должна внести на рассмотрение в ГД предложения по снижению уровня монополизации на аптечном рынке.

Как сообщается на сайте Госдумы, поправки ко второму чтению правительственного законопроекта о дистанционной торговле лекарственными препаратами подготовлены и направлены в Комитет ГД по охране здоровья.

Елена Сидорова
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Сентябрь 30, 2019 | Просмотров: 118