В РФ приостанавливается сертификат пригодности на индийскую фармсубстанцию ранитидин гидрохлорид ФАС представит в Госдуму предложения по снижению уровня монополизации на аптечном рынке » Эра цифровой фармы: как к ней приблизиться простым смертным Несмотря на то что операционная модель концепции Pharma 4.0 была представлена еще в марте 2018 г., вопросы о том, как на практике достичь заявленной цифровой зрелости и обеспечить необходимую целостность данных, остаются открытыми по сей день. Ответом на оба эти вопроса по факту является правильно внедренная Track & Trace система. Ведь, несмотря на частую употребляемость термина в связи с процессом маркировки, Track & Trace системы создавались вовсе не для того, чтобы сдавать отчеты в МДЛП. Track & Trace — составляющая множества информационных экосистем, органичный элемент, дополняющий PLM-систему — управление жизненным циклом продукта от идеи до «гибели». В отличие от примитивных коннекторов для отчетности, представленных сейчас на рынке в большом количестве, зрелая Track & Trace система предоставляет возможность контроля целостности данных. А если точнее — контроля степени полноты, последовательности и точности данных на протяжении всего их жизненного цикла — показателя, играющего ключевую роль в системе качества фармпредприятия. Зрелая архитектура Track & Trace Сперва остановимся на первых трех уровнях пирамиды, а потом отдельно рассмотрим и «верхушку айсберга». Итак: Уровень L1 (Layer 1) — традиционный пласт промышленного оборудования, подключаемый к MES-системам, включая установки сериализации и агрегации TRACE WAY и сам принтер, который наносит код на упаковку.

Уровень L2 — уровень лайн-менеджера, который консолидирует информацию. На уровне L2 работает программное обеспечение, управляющее принтером уровня L1.

Уровень L3 — это сайт-менеджер, система управления предприятием, множеством цехов, множеством подразделений предприятия. На этом уровне работает MES-система, и на этом же уровне работает ядро Track & Trace системы (TTS Core). При этом если L3 контролирует все оборудование без лайн-менеджера, то любые проблемы на L3 уровне приведут к большим рискам. На уровне L3 обязательно должна быть подробная ролевая модель доступа и возможность ввода многочисленных новых ролей. Оборудование должно наследовать настройки системы, это помогает избежать ошибок и исключает избыточный штат контролеров. Новый взгляд на L4 Согласно стандартам, L4 — это уровень бизнес-планирования и логистики. На этом уровне работают, например, ERP-системы и другие корпоративные системы. L4 — это интеграционный хаб, задача которого — оркестрация данных внутри предприятия. Получение непротиворечивой информации от каждой информационной системы (ERP, MES, WMS, BMS, системы документооборота и др.) и корректная передача их из системы «адресат» в систему «получатель». L4 обеспечивает обмен информацией по EPCIS между разными L4 по стандартизированному формату. При этом каждая перечисленная система сохраняет и свое независимое хранилище данных. Но L4 — это не только оркестрация данных. Также есть озеро данных, которое хранит эту информацию; биосистема, которая анализирует информацию; нейросеть, которая ищет некие неочевидные закономерности данных, двухмерный или трехмерный слой визуализации, доступный для прямого просмотра собранных данных. По факту L4 — генератор сигналов, которые уведомляют топ-менеджмент о некоторых недопустимых событиях и отклонениях в информационной системе предприятия. Причем эту информацию нельзя получить с одной конкретно взятой ERP, WMS или MES системы. Управленцы могут иногда упускать определенные риски или возможности, тогда как нейросеть в будущем сможет их просчитать и показать. Стандарты нестандартного L5 Уровень L5 в стандарте ANSI/ISA-95 не определен. Игроками фармрынка L5 воспринимается лишь как «уровень отчетности» или уровень, на котором работает система «Честный ЗНАК». Между тем именно на этом уровне Track & Trace система становится еще более интересной. L5 обеспечивает интеграцию предприятий между собой, давая возможность разным участникам цепи товародвижения обмениваться логистической информацией, информацией по документообороту, маркетинговой информацией и т.д. Причем не только с точки зрения маркировки, а с точки зрения всех производственных процессов. В будущем на базе информационных систем уровня L5 каждый будет предлагать не просто свою экосистему, связанную с информационным обменом между участниками, а некий маркетплейс, интересный для участников цепи товародвижения. Де-факто информационный обмен между уровнями L5 никак не стандартизирован, нет понимания «адресат»-«получатель», и нигде нет упоминания о том, что при условии обмена стандартами всеми создателями L5 систем станет возможным создание и хранение справочника L5 систем. Тем не менее потенциал этой технологии настолько большой, что она распространяется независимо от стандартизации, государственного давления или vender lock давления производителей оборудования. Original Group уже сейчас активно развивают связку L4 и L5 именно в этой цифровой концепции. Готовые решения существуют. И в итоге ситуацию изменят буквально 3-4 крупных игрока (например, производитель, 3PL-оператор и аптечная сеть), которые смогут договориться об информационном обмене, взаимодействии через регулятор, а также о передаче информации GS1 и создании там соответствующих справочников. Они не только получат универсальную систему управления предприятием любого уровня, но и позволят Стандарту состояться. А всем остальным придется рано или поздно ему следовать. Цифровой двойник фармы Таким образом мы сможем довольно легко приблизиться к концепции цифрового двойника, внедрить которую повсеместно до недавних пор было сложно и дорого. Уже к 2021 г. более 50% всех крупных промышленных компаний в мире будут использовать цифровых двойников, что улучшит их результаты производительности минимум на 10%. Каждый человек, каждая установка, каждая локация, каждая система, каждый процесс, каждое предприятие будет оцифровано. Система визуализации в режиме реального времени выведет консолидированную информацию с уровня L4 и наглядно покажет те элементы, которые требуют внимания топ-менеджмента как с точки зрения реагирования на событие или активизации бизнес-процесса, так и с точки зрения потенциальных проблем или возможностей. Как в области экономики, экологии, движения сырья и управления человеческими ресурсами, так и в сфере технических регламентов оборудования, работы с поставщиками или остатков на складах и т.д. Ни одна из существующих систем не может показать «картинку» столь совершенно, как эта комбинация озера данных, EDI-системы, нейросети, BI-системы и системы визуализации. При этом подключение к корпоративному L4 разных систем цифровизации позволит абсолютно любую индустрию геймифицировать таким образом. На уровне предприятия это может быть система управления фармхолдингом, а на уровне L5 можно создать схему управления транснациональной компанией, занимающейся международной логистикой. В офисе Original Group есть рабочий прототип, который показывает это будущее уже сегодня. Доступ к нему всем участникам рынка легко открывают по предварительной договоренности. Плач по конфиденциальности «Как будто в вашей темной кладовке включили яркую лампочку! Не все к этому готовы!», — так описал полноценное внедрение Track & Trace один из участников учебной группы нашего demo-центра на базе Сеченовского университета. Равиль Гимадиев, генеральный директор Original Group, подчеркнул, что передача информации на уровне L5 еще не означает ее раскрытия: «Во-первых, электронный документооборот может быть полностью зашифрован, информационная система L5 может выступать лишь проводником, сохраняя конфиденциальность, необходимую участникам цепи товародвижения. Во-вторых, все прогрессивные информационные системы уровня L4 содержат классические ролевые модели доступов, что дает возможность контролировать кому, когда и какие действия с информацией можно совершать (модифицировать, читать, передавать, просматривать и т.д.)». Да, действительно глобальная цель уровня L5, о которой еще не все задумываются, — это монетизация данных. Но только тех данных, которые разрешил использовать плагин уровня L4 (в нашем случае фармдистрибьюторили фармкомпания). Не важно, идет ли речь о предприятиях одного холдинга или аптека делится информацией с производителем, ролевая модель позволяет дать нужные доступы нужным людям в нужное время. Что конкретно произойдет, если, например, аптека готова раскрыть информацию фармпроизводителю, но не готова передавать эту информацию L5-оператору? Маркетплейс на уровне L5 консолидирует информацию.

Участники цепи товародвижения могут делиться информацией с этим маркетплейсом безвозмездно или за деньги.

Маркетплейс предоставляет, визуализирует информацию или передает ERP и WMS системам-участникам.

Коннектор со стороны производителя скачивает это решение с маркетплейса, что позволяет анализировать информацию и подставлять туда систему генерации ключей.

Два участника товародвижения забивают открытые части ключей, начинают обмениваться информацией.

Необходимая конфиденциальность сохранятся. Если игроки делятся только зашифрованными сообщениями, то L5 является просто проводником с понятным протоколом информационного обмена. Это позволяет осуществлять информационный обмен и при этом не писать информационную систему интеграции. Экономика доверия Итак, мы выяснили, что использование информационных систем с открытыми протоколами уровня L4, L5 не увеличивает объем той информации, которую участники процесса открывают друг другу;

не создает дополнительных рисков для тех, кто не заинтересован в злоупотреблениях;

закрывает некоторые существующие риски и делает движение информации гораздо более предсказуемым. Последнее особенно актуально, так как зачастую обмен между разными информационными системами отдается на откуп системному администратору без единых стандартов информационного обмена или политики информационной безопасности. Нельзя не сказать о том, что раскрытие определенного объема информации B2C-потребителям может стать орудием конкурентной борьбы для добросовестных производителей. Если потребитель, приходя в торговую точку, увидит цифровой слепок своего товара, в том числе технологический процесс производства из субстанции, или условия его транспортировки, или температурный режим на всех этапах пути, это станет не только крепкой маркетинговой стратегией и шагом к настоящей экономике доверия. Ложка дегтя в цифровом меде Эксперты Original Group уверены, что основным препятствием к осуществлению этих планов сегодня является лишь всеобщее избегание стандартизации протоколов информационного обмена. Если сообщество вопреки законам конкуренции договорится пользоваться едиными протоколами, а идея личной пользы перестанет довлеть над общественной, трансграничные сложные сервисы станут доступны каждому и каждый игрок получит свои преимущества. В нашем Track & Тrace demo-центре мы ежемесячно обучаем представителей компаний, которые уже совершили закупку у «закрытых» поставщиков с идеологией vendor lock-in. Анализируем конкретные кейсы, вместе решаем, как можно скорректировать ситуацию, чтобы окончательно не лишить себя возможности участия в экосистемах. Почему это важно? Классическая модель фармацевтической системы качества ICHQ10 меняется на глазах. К управлению знаниями и рисками добавляются зрелость в применении цифровых технологий и целостность данных. Внедрение Pharma 4.0 и стратегии контроля требуют целостного подхода к организации и бизнес-процессам и автоматизацию на уровне цеха. В стратегию контроля производства последовательно включат условия производства, обеспечение технологическими и инженерными средами, оборудование и т.д. Участники рынка, сегодня ставшие обладателями «исправно работающих» систем, единственной функцией которых является отправление отчетов государству, через 2-3 года неизбежно поднимут вопрос замены L3, L2. А в самых сложных случаях придется менять и уровень L1. Original Group пропагандирует максимальную открытость и максимальное соответствие существующим мировым стандартам, а в случае когда какие-то моменты не стандартизированы, добивается их стандартизации через прямые обращения в GS1. Наша Track & Trace система TRACE WAY создает основу для индустрии 4.0, основу для формирования цифровых двойников и платформу для быстрой интеграции любых информационных систем между собой. Источник: Original Group pharmvestnik