Быстрый рост китайского фармынка на руку зарубежным компаниям

Согласно данным компании IQVIA, по состоянию на конец 2018 г. объем китайского фармрынка составил 137 млрд долл., обогнав по этому показателю второй после США фармрынок Японии.

Несмотря на то, что, по оценкам экспертов, темп роста китайского фармрынка в течение последующих нескольких лет замедлится, он останется среди самых динамично развивающихся рынков в глобальном масштабе. Это обусловлено регуляторными реформами в Китае, направленными на ускоренный процесс внедрения инновационных лекарств и расширение доступности медицинского обслуживания.

Благоприятная динамика развития фармрынка КНР позволит нивелировать замедление роста на отдельных развитых рынках, в т.ч. в США и Европе, говорится в отчете.

Эксперты полагают, что в средне- и долгосрочной перспективе компании, имеющие ограниченное присутствие на китайском фармрынке, смогут поправить свое положение.

Илья Дугин

pharmvestnik