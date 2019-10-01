Отзыв препаратов ранитидина приобретает глобальный масштаб

Вслед за отзывами, инициированными регуляторами США и Канады (к примеру, компания Sandoz («Сандоз») вывела все партии ranitidine hydrochloride в капсулах с рынка США), органы здравоохранения Южной Кореи и Индии также потребовали соответствующих действий от компаний, оперирующих на их рынках.

По данным местных СМИ, компания GSK («ГлаксоСмитКлайн») уже отозвала препарат Zinetac в таблетках (дозировки 150 мг и 300 мг) с индийского рынка.

Власти Южной Кореи заняли более жесткую позицию: по информации местных СМИ, Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов запретило продажи препаратов ранитидина после того, как анализ показал присутствие в них N-нитрозодиметиламина (НДМА) в концентрациях, которые считаются небезопасными.

Кроме того, согласно заявлению Министерства здравоохранения Канады, четыре компании – Apotex («Апотекс»), Pro Doc («Про Док»), Sanis Health («Сейнис Хелс») и Sivem Pharmaceuticals («Сайвем Фармасьютикалз») – отзовут серии препаратов ранитидина в связи с тем, что в активной субстанции содержится НДМА.

Ранее Минздрав Канады призвал компании прекратить дальнейшую дистрибуцию соответствующих препаратов до тех пор, пока не появятся доказательства отсутствия в них каких-либо примесей.

В США компания Apotex последовала примеру Sandoz, инициировав добровольный отзыв всех упаковок ранитидина в таблетках в дозировке 75 мг и 150 мг на уровне учреждений розничной торговли.

Ранитидин в таблетках, лекарственный препарат безрецептурного отпуска, широко используется для лечения нарушений со стороны ЖКТ, таких как изжога.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik