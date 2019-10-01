«  
  »

Иэн Рид сложит полномочия исполнительного председателя совета директоров Pfizer

Исполнительный председатель совета директоров Pfizer («Пфайзер») Иэн Рид сложит полномочия в конце 2019 г., сообщает FirstWord Pharma. Его функции с 1 января 2020 г. возьмет на себя исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла, возглавивший компанию  в начале текущего года.

Как отметил независимый директор – член совета директоров Pfizer Шантану Нарайен, Альберт Бурла уже успел зарекомендовать себя как опытный руководитель.

По словам Альберта Бурлы, благодаря Иэну Риду компания стала более стабильной.

В июле Pfizer объявила о планах объединить дженериковое подразделение Upjohn («Апджон») с компанией Mylan («Майлан»), в результате которого будет создана новая компания. Ранее Pfizer и GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн») договорились о слиянии своих безрецептурных бизнесов.

Илья Дугин
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Сентябрь 30, 2019 | Просмотров: 107