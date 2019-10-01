Иэн Рид сложит полномочия исполнительного председателя совета директоров Pfizer

Исполнительный председатель совета директоров Pfizer («Пфайзер») Иэн Рид сложит полномочия в конце 2019 г., сообщает FirstWord Pharma. Его функции с 1 января 2020 г. возьмет на себя исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла, возглавивший компанию в начале текущего года.
Как отметил независимый директор – член совета директоров Pfizer Шантану Нарайен, Альберт Бурла уже успел зарекомендовать себя как опытный руководитель.
По словам Альберта Бурлы, благодаря Иэну Риду компания стала более стабильной.
В июле Pfizer объявила о планах объединить дженериковое подразделение Upjohn («Апджон») с компанией Mylan («Майлан»), в результате которого будет создана новая компания. Ранее Pfizer и GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн») договорились о слиянии своих безрецептурных бизнесов.
Илья Дугин
pharmvestnik