Планируется ввести предоплату за предоставление кодов маркировки Отзыв препаратов ранитидина приобретает глобальный масштаб » Иэн Рид сложит полномочия исполнительного председателя совета директоров Pfizer Исполнительный председатель совета директоров Pfizer («Пфайзер») Иэн Рид сложит полномочия в конце 2019 г., сообщает FirstWord Pharma. Его функции с 1 января 2020 г. возьмет на себя исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла, возглавивший компанию в начале текущего года. Как отметил независимый директор – член совета директоров Pfizer Шантану Нарайен, Альберт Бурла уже успел зарекомендовать себя как опытный руководитель. По словам Альберта Бурлы, благодаря Иэну Риду компания стала более стабильной. В июле Pfizer объявила о планах объединить дженериковое подразделение Upjohn («Апджон») с компанией Mylan («Майлан»), в результате которого будет создана новая компания. Ранее Pfizer и GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн») договорились о слиянии своих безрецептурных бизнесов. Илья Дугин

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