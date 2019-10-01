Планируется ввести предоплату за предоставление кодов маркировки

В частности, проектом постановления наряду с действующей системой оплаты кодов маркировки предусмотрена возможность предоплаты.

Решение о выборе способа оплаты услуги по предоставлению кода маркировки принимается эмитентом средств идентификации.

В случае, если оплата услуги по предоставлению кода маркировки осуществляется эмитентом средств идентификации до предоставления им в систему мониторинга сведений о нанесении средства идентификации, такая услуга признается оказанной оператором системы мониторинга в момент получения эмитентом средств идентификации оплаченных кодов маркировки.

В случае, если оплата услуги по предоставлению кода маркировки осуществляется эмитентом средств идентификации после представления им в систему мониторинга сведений о нанесении средства идентификации, такая услуга признается оказанной оператором системы мониторинга в момент регистрации (внесения) оператором системы мониторинга в системе мониторинга информации, содержащейся в сведениях о нанесении средства идентификации, преобразованного из соответствующего кода маркировки.

Коды маркировки аннулируются в следующих случаях:

— коды маркировки, полученные эмитентом средств идентификации в рамках одной заявки, содержащие коды идентификации, не включены в сведения о нанесении средств идентификации, преобразованных из соответствующих кодов маркировки;

— нарушен установленный срок оплаты услуг по предоставлению кода маркировки;

— нарушен установленный срок передачи сведений в систему мониторинга о нанесении средств идентификации.

Отказывается в регистрации в системе мониторинга сведений о нанесении средств идентификации по следующим причинам:

— отсутствие кодов идентификации, указанных в сведениях о нанесении средств идентификации, в реестре средств идентификации оператора системы мониторинга;

— представление эмитентом средств идентификации сведений о нанесении средств идентификации по истечении установленного срока;

— отсутствие у оператора мониторинга сведений об устройстве регистрации эмиссии, с использованием которого переданы сведения в систему мониторинга;

— отсутствие подтверждения оплаты кодов маркировки, преобразованных в средства идентификации, о нанесении которых эмитент средств идентификации передает в систему мониторинга сведения о нанесении средства идентификации.

Общественное обсуждение проекта постановления проводится до 14 октября 2019 года.

Елена Сидорова

pharmvestnik