Takeda заплатит Evotec $850 млн за разработку программ для поиска новых лекарств

Японская компания Takeda Pharmaceutical заключила соглашение с немецкой Evotec SE о разработке пяти приложений для поиска новых лекарственных препаратов в различных терапевтических областях. За использование технологий Evotec Takeda заплатит около $850 млн. Окончательная цена сделки и ее подробные условия не разглашаются. Японская компания Takeda Pharmaceutical заключила соглашение с немецкой Evotec SE о разработке пяти приложений для поиска новых лекарственных препаратов в различных терапевтических областях. За использование технологий Evotec Takeda заплатит около $850 млн. Окончательная цена сделки и ее подробные условия не разглашаются.

Evotec взамен получит доступ к стратегическим и коммерческим возможностям Takeda в ее четырех основных терапевтических областях – онкологии, гастроэнтерологии, неврологии и лечении редких заболеваний. По этим направлениям и будет вестись разработка программ для поиска новых лекарств и проверки терапевтических гипотез. Оплата сделки произойдет несколькими траншами по $170 млн, Takeda также будет выплачивать лицензионные роялти с продаж разработанных при участии Evotec лекарств.

Эксперты связывают новое соглашение Takeda с планами компании расширить пайплайн и погасить обязательства, возникшие в связи со сделкой по приобретению Takeda дублинской компании Shire за $62,2 млрд. Для этого японская компания уже распродала ряд непрофильных активов, а также штаб-квартиру в Осаке.

Takeda и Evotec впервые подписали договор о сотрудничестве в 2003 году. Тогда партнеры занимались совместной разработкой препаратов для лечения болезни Альцгеймера. Общая сумма выплат в адрес немецкой компании со стороны ее японского партнера составила 20 млн евро.

В числе других контрагентов Evotec – британская Sensyne Health Oxford, занимающаяся проектами в сфере искусственного интеллекта, а также французская Sanofi, для которой Evotec лицензировала большую часть своего портфеля исследований в области инфекционных заболеваний. В 2018 году Evotec сотрудничала с Celgene в области поиска новых онкопрепаратов.

Takeda Pharmaceutical – японская фармацевтическая компания. Основу портфеля Takeda составляют препараты для лечения онкологических, неврологических, сердечно-сосудистых и редких заболеваний. У Takeda есть свой завод в России, который находится в Ярославской области. Консолидированная выручка компании за 2018 год составила 2,01 трлн иен ($19,4 млрд).