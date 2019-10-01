Путин подписал закон об отмене льготных налоговых режимов для аптек

Президент России Владимир Путин 29 сентября своим указом утвердил федеральный закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, касающиеся в том числе режима налогообложения аптечных организаций, реализующих маркированные лекарственные средства. Президент России Владимир Путин 29 сентября своим указом утвердил федеральный закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, касающиеся в том числе режима налогообложения аптечных организаций, реализующих маркированные лекарственные средства.

Продавцы маркируемых товаров не смогут работать по патентной системе налогообложения (ПСН) или единому налогу на вмененный доход (ЕНВД). Соответствующие поправки в Налоговый кодекс (НК), разработанные Минфином РФ, Госдума 19 сентября 2019 года утвердила в третьем чтении, а Совет Федерации 25 сентября одобрил документ.

Маркировка должна стать обязательной с октября 2019 года для препаратов перечня 12 ВЗН, а с января 2020-го – для всех лекарств без исключения.

ЕНВД для небольших компаний или ИП (со штатом до 100 сотрудников) заменял НДС, налог на прибыль и на имущество и применялся в отношении отдельных видов деятельности, среди которых – розничная торговля, в том числе лекарственными средствами (кроме отпускаемых бесплатно).

В конце июля Ассоциация независимых аптек (АСНА) обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову и бизнес-омбудсмену Борису Титову. В обращении АСНА высказала озабоченность негативными последствиями вступления в силу поправок, касающихся налогового режима для аптек.

В АСНА отметили, что по системе ЕНВД работает 40% предприятий фармрозницы. Отмена льготного налогового режима приведет к убыткам аптечных предприятий, в результате чего им придется поднять цены на препараты, не включенные в перечень ЖНВЛП, или уйти с рынка.