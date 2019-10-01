Дефицит бевацизумаба подтвердился в девяти регионах

Минздрав РФ, отвечая на запрос уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, подтвердил перебои в поставках онкопрепарата бевацизумаба, представленного на рынке госзакупок Авегрой от «Биокада» и Авастином от Roche, в девяти регионах России. Поводом для запроса послужило обращение от одного из региональных омбудсменов. Минздрав РФ, отвечая на запрос уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, подтвердил перебои в поставках онкопрепарата бевацизумаба, представленного на рынке госзакупок Авегрой от «Биокада» и Авастином от Roche, в девяти регионах России. Поводом для запроса послужило обращение от одного из региональных омбудсменов.

«В августе сего года в Минздрав России направлено обращение по вопросу срыва государственных закупок жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов из-за несостоявшихся аукционов по ряду причин, в том числе из-за определения низкой начальной максимальной цены контракта (НМЦК), устанавливаемой госзаказчиком. В настоящее время ожидается поступление информации из министерства», – сообщила ТАСС Москалькова.

По результатам обработки запроса омбудсмена дефицит Авегры подтвердился в Республике Дагестан, Чувашской Республике, Республике Коми, Краснодарском крае, Московской, Рязанской, Ульяновской и Свердловской областях и Санкт-Петербурге. Причиной нарушения сроков поставок стало отсутствие препарата Авегра от «Биокада» у производителя и поставщиков.

«По результатам анализа поступившей информации при необходимости будет подготовлено обращение в Генеральную прокуратуру РФ», – заверила Москалькова.

Бевацизумаб, по подсчетам Vademecum и Headway Company, занял второе место в рейтинге ТОП50 самых закупаемых окнкопрепаратов за шесть месяцев 2019 года. Регионы за этот период потратили на приобретение бевацизумаба 2,7 млрд рублей, Москва – 330 млн рублей. Доля несостоявшихся аукционов на закупку препарата составила 14%. По данным ФФОМС, в 2018 году бевацизумаб входил в большинство схем онкотерапии.

Предельная зарегистрированная цена упаковки 400 мг биоаналога Авегры от «Биокада» (34 тысячи рублей) почти в два раза ниже таковой для оригинального Авастина от Roche (61,5 тысячи).

В июле 2019 года «Биокад» прокомментировал Vademecum сложившуюся на рынке госзакупок ситуацию с его бевацизумабом так: дефицит Авегры возможен в отдельных учреждениях и вызван тем, что дистрибьюторы не успевают вовремя доставлять препараты по запросу заказчика. В компании пообещали, что после запуска второй очереди промплощадки в Стрельне выпуск бевацизумаба и трастузумаба увеличится в пять раз.