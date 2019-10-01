Британская компания Procarta Biosystems получила премию CARB-X стоимостью 9,2 млн дол. США

Procarta Biosystems — биотехнологическая компания, базирующаяся в Великобритании, получила награду стоимостью 9,2 млн дол. от глобальной некоммерческой компании CARB-X. Полученные средства будут направлены на разработку индивидуализированных антибиотиков.

В пресс-релизе от 17 сентября 2019 г. Procarta Biosystems сообщается, что сумма первоначальной премии CARB-X будет составлять 2,2 млн дол. Далее, в случае реализации определенных этапов разработки, Procarta Biosystems получит доступ еще к 7 млн дол.

Procarta Biosystems будет использовать полученное финансирование на развитие своей запатентованной антимикробной платформы, которая направлена на борьбу с грамотрицательными возбудителями ESKAPE (Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa и Enterhogacens).

«Премия CARB-X является признанием ценности и потенциала портфеля наших разработок. Особенно в современных условиях борьбы с антибиотикорезистентностью», — отметил Эндрю Лайтфут (Andrew Lightfoot), генеральный директор Procarta Biosystems.

По материалам www.pharmtech.com

apteka.ua