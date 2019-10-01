Обновленную версию ПО для маркировки «Просалекс» представили в Нижнем Новгороде

Презентация состоялась в рамках всероссийского обучающего семинар по вопросам проекта «Маркировка».

Мероприятие прошло в преддверие выхода в промышленный контур госпредприятий фармацевтического производства России. На обучении присутствовали представители 7 государственных организаций и 2 частных компаний, готовых начать промышленное производство препаратов уже в октябре. Среди них — станции переливания крови, выпускающие уникальный препарат «Альбумин» для стационаров медицинских учреждений.

«Программа должна быть наглядной и простой, тогда процесс маркировки полностью освоим за месяц», — заявили представители 5 станций переливания крови России. На станциях из компонентов крови производится «Альбумин», необходимый пациентам в крайне-тяжелом состоянии.

На обучающем семинаре предприятия получили ответы на свои вопросы о процессе маркировки. Анна Соловьева, заведующая организационно-методическим отделом Ивановской областной станции переливания крови:

«Наша продукция попадает к дистрибьюторам, в больницы, в профильные центры и на склады. В связи с этим, нашим пожеланием было, чтобы в программном обеспечении были заложены функции перемаркировки вторичной упаковки и частичное разукомплектование партии. Во второй версии ПО «ПРОСАЛЕКС» эта возможность появилась. Обновленная версия ПО для маркировки стала проще в работе, крупные значки, понятые функции облегчат работу персонала и ускорят освоение».

Обновленная версия ПО для маркировки стала проще в работе, крупные значки, понятые функции облегчат работу персонала и ускорят освоение.

Во время семинара сгенерированные штрихкоды прошли тестовую проверку, их успешно считали мобильные приложения. Также состоялась презентация обновленного ПО «ПРОСАЛЕКС». Система подверглась глобальной трансформации. У программы появился новый узел связи с СУЗ, который обеспечивает соблюдение текущих требований регулятора по маркировки лекарственных средств. Сейчас узел связи поддерживает обновленные протоколы 1.31. Все манипуляции строго соответствуют требованиям законодательства и системы «Честный знак».

Елена Лужаина, руководитель отдела продаж IT-продуктов АО «ПРОМИС»:

Функциональные возможности ПО расширены, добавлены новые возможности. Около 30% операций, которые ранее приходилось выполнять вручную, стали автоматизированными. Сотрудникам компаний, запускающих процесс получения уникального криптокода, сериализацию и агрегацию, это позволяет существенно экономить время».

Денис Комаров, главный инженер «Константа Фарм»: «Меняется нормативная база, программа очень своевременно, буквально в течение нескольких дней, изменяется под нормативные акты, и это приятно. Значит, разработчики следят за ситуацией. Интерфейс очень понятный, с 1С работать сложнее. Красивые, понятные картинки, человек сразу сможет запомнить, где склад, где вывод из оборота, где отбор проб. На освоение понадобится всего несколько часов».

В ближайший месяц появятся обучающие видео с подробными инструкциями по работе в ПО «ПРОСАЛЕКС». Интерес к российской системе проявляют дистрибьюторы и представительства зарубежных фармкомпаний.

«ПРОСАЛЕКС» — это программный продукт уровня L3 с полным производственным и логистически-складским функционалом. Он позволяет выполнять операцию маркировки лекарственных и косметических средств как в промышленном масштабе, так и в режиме мелкосерийного производства. В ПО заложена возможность интеграции с любым оборудованием при наличии описания интерфейса связи.

gmpnews