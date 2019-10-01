По итогам августа 2019 года 61,3% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными

Объём коммерческого рынка ЛП в августе 2019 года составил 81,7 млрд рублей (в розничных ценах). По сравнению с июлем ёмкость рынка выросла на 4,9%. В сравнении с августом 2018 года в текущем году рынок показал прирост реализации на 4,1%. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в августе по сравнению с июлем выросла на 2,5%, и составила 193,7 рубля, сообщается в аналитическом отчете компании DSM Group.

Увеличение коммерческого рынка лекарств за первые восемь месяцев 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года в рублёвом эквиваленте составило 1,4%. Общая ёмкость составила 649,3 млрд рублей.

В структуре коммерческого рынка ЛП в августе 2019 года по ценовым сегментам преобладают препараты высокой ценовой категории. Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 рублей уменьшился на 0,4% относительно августа 2018 года, и составил 4,3%. Доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 рублей составила 11,6% (+0,2%). Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 рублей сократился с 41,6% в августе 2018 года до 41,1% в августе 2019 года. Доля дорогостоящих препаратов составила 43,1%, что на 0,7% выше веса группы в предыдущем году.

По итогам августа 2019 года 61,3% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако, в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они заняли 30,5%.

Коммерческий сегмент рынка по итогам августа 2019 года на 35,1% был представлен рецептурными препаратами и на 64,9% ОТС-средствами в упаковках, в стоимостном выражении рынок практически поделён пополам.

Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в августе 2019 года возглавила компания Bayer, на втором месте — Sanofi, на третьем — Novartis. Топ-3 брендов ЛП по стоимостному объёму аптечных продаж в России по итогам августа 2019 года состоял из таких препаратов как «Ксарелто» (0,9%), «Нурофен» (0,9%); на третьем месте — «Пенталгин» (0,7%).

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в августе 2019 года увеличился на 14,1% относительно июля, и составил 5,1 млрд рублей. В натуральном выражении объём аптечного рынка БАД в восьмом месяце 2019 года вырос на 12,5% по сравнению с предыдущим месяцем, и составил 26,6 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в августе 2019 года по сравнению с июлем выросла на 1,4%, и составила 192,9 рубля. Топ-3 производителей БАД занял 28,2% рынка в августе в стоимостном выражении; рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (16,8%), Solgar Vitamin And Herb (6,6%) и PharmaMed (4,8%).

gmpnews