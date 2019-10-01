Производитель лекарств для ВЗН «Изварино Фарма» готов к старту маркировки с 1 октября

В ходе тестирования на всех упаковках (100%) качество печати кода зафиксировано не ниже «С», проведена агрегация. В протоколе указано, что добавление в код крипточасти не оказало влияния на показатели качества.

«»Изварино Фарма» выпускает препараты, которые применяются для лечения заболеваний, относящихся к высокозатратным нозологиям, таким как онкология и состояние после трансплантации органов и тканей. Безусловно, для нас было важно обеспечить выпуск этих препаратов с кодом маркировки в срок, установленный Правительством Российской Федерации, – с 1 октября. Нами заранее была проведена серьезная подготовительная работа, и теперь код маркировки с указанной даты будет на каждой производимой нами упаковке. Производство препаратов 7ВЗН планируется в декабре 2019 г.», – сообщил Максим Харитонов, главный инженер ООО «Изварино Фарма».

«Сегодня стартовала обязательная маркировка препаратов для «7ВЗН». Производители проделали большой путь по подготовке к этой дате. Ряд предприятий уже начали производство промышленных партий. Мы видим отчеты о нанесении кодов в системе МДЛП», – заявил Сергей Холкин, руководитель направления «Фарма», ЦРПТ.

Маркировка препаратов, применяемых для лечения заболеваний, относящихся к семи высокозатратным нозологиям, стала обязательной с 1 октября 2019 г., а для всех остальных лекарственных средств – с 1 января 2020 г.

Источник: «Изварино Фарма»

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