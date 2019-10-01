Pfizer продолжает добиваться отмены принудительной лицензии на сунитиниб

Иск «Натива» о выдаче принудительной лицензии на использование патента на сунитиниб, принадлежащего Sugen LLC и Pharmacia &Upjohn Company, входящих в Pfizer, 25 января 2019 г. удовлетворил Арбитражный суд города Москвы. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил это решение.

Постановление суда предусматривает лицензионные платежи со стороны «Нативы» в размере 10% от доходной части цены на сунитиниб, которые рассчитываются на основании данных о зарегистрированной предельной отпускной цене на лекарственные препараты ЖНВЛП с МНН сунитиниб.

Напомним, что это второе решение о выдаче лицензии на зависимое изобретение российской компании. Ранее «Натива» получила лицензию на использование патента компании Celgene «Селджен» на лекарственное средство с действующим веществом леналидомид. Однако в итоге стороны пришли к мировому соглашению.

По данным DSM Group, продажи препарата «Сунитиниб-натив» начались в 2017 г. Изначально они достигали 20,8 млн руб., а в 2018 г. выросли до 779,2 млн руб. Продажи оригинального препарата за тот же период сократились с 1,4 млрд руб. до 861,3 млн руб.

Сергей Рякин

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