Среди тысячи лучших российских менеджеров 41 представитель фармы Pfizer продолжает добиваться отмены принудительной лицензии на сунитиниб » ГК «Сантэнс» запустила в эксплуатацию склад в Новосибирске Эффективно выстроенная работа площадки позволит максимально расширить географию сервиса. Склад будет обслуживать не только клиентов Новосибирска и Новосибирской области, но и городов Сибирского и Уральского федеральных округов. Общая площадь – более 9 тыс. м², складская – более 8 тыс. м². Многоярусный мезонин с мелкоячеистым хранением позволяет увеличить количество ярусов до пяти. «Запуск площадки в Новосибирске – это еще один важный этап развития нашей логистической инфраструктуры. Мы продолжаем планомерное движение в рамках стратегии выхода на федеральный уровень: увеличиваем радиус обслуживания наших клиентов за пределы Московского региона», – сообщил Андрей Осипов, генеральный директор ГК «Сантэнс». Склад соответствует всем требованиям GDP, действует три температурных зоны хранения: +(2-8) °С, +(8-15) °С, +(15-25) °С, установлено современное оборудование для контроля температуры и влажности. Датчики учета работают автоматически, контроль осуществляется в онлайн-режиме. Источник: ГК «Сантэнс» pharmvestnik