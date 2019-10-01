Среди тысячи лучших российских менеджеров 41 представитель фармы

Рейтинг формируется по результатам голосования самих менеджеров, в ходе которого они выбирают лучших в своих рядах.

В 2019 г. в топ-100 высших руководителей вошли 11 представителей фармы. В тройке лидеров: генеральный директор «Биокад» Дмитрий Морозов, генеральный директор ГК Alium Андрей Младенцев, генеральный директор «Нижфарм» (группа Stada) Дмитрий Ефимов*. Последний сохранил присутствие в тройке лидеров с прошлого года, опустившись при этом с 1-го на 3-е место.

В топ-100 генеральных директоров также включены: генеральный директор Sanofi в Евразийском регионе Оксана Монж, президент «Протек» Вадим Музяев, генеральный директор «Герофарм» Петр Родионов, управляющий директор компании «Сервье» в России и странах ЕАЭС Жером Гаве, генеральный директор «НоваМедика» Александр Кузин, генеральный директор AstraZeneca Ирина Панарина, президент «Нанолек» Владимир Христенко и генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский.

Генеральный директор «Аптечной сети 36,6» Владимир Нестеренко и генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов попали в топ управленцев в секторе «Торговля».

Лучшими директорами по маркетингу в фарме признаны: Любовь Сиземова («Нижфарм», группа Stada), Галина Истомина (Sandoz), Полина Балан («Пауль Хартманн»), Елена Балаян (ГК«Essilor Россия»). Директор по маркетингу «Аптечной сети 36,6» Елена Недзвецкая отмечена в секторе «Торговля». Все представленные в номинации директора – новички рейтинга.

Среди лучших коммерческих директоров фармотрасли: Яна Нартова (Pfizer), Максим Стецюк («Нанолек»), Юлия Собакина («НоваМедика»), Борис Попов (Фирма ЦВ «Протек»). В номинации «Торговля» отмечена Евгения Ламина (Аптечная сеть «36,6»). Отметим, что Яна Нартова и Евгения Ламина были среди лучших коммерческих директоров и в прошлом году. Г-жа Ламина тогда представляла «НоваМедику».

Среди лучших финансовых директоров оказались Светлана Патрина «Нижфарм» (группа Stada) и Мария Макарова («НоваМедика»), Мария сохраняет позицию в рейтинге второй год подряд. Сергей Ступак («Ригла») отмечен в секторе «Торговля».

В топ-25 директоров по корпоративной социальной ответственности: Дарья Белякова («Биокад»).

Среди лучших директоров по общественным и корпоративным связям: Татьяна Албаут («НоваМедика»), Галина Саяпина (Pfizer) и Анна Аристова («Нижфарм», группа Stada).

Лилия Данилова (Pfizer) – единственный представитель фармы в топ-50 директоров по юридическим и правовым вопросам.

В топ-100 директоров по персоналу семь представителей фармы: вице-президент по HR, PR и административным вопросам Biocad Александра Глазкова (в 2018 г. также возглавляла рейтинг); Андрей Кулаковский «Нижфарм» (Stada), Софья Кадыкова (Pfizer), Алина Манцева (AstraZeneca), Яна Агеева («Нанолек»), Марина Айвазова («НоваМедика»)**, Иван Семенов (ГК «Р-фарм»). Екатерина Успенская («Аптечная сеть 36,6») отмечена в секторе «Торговля».

Среди лучших директоров по отношениям с органами власти традиционно находится Иван Глушков («Нижфарм» (Stada). В 2019 г. к нему присоединились Александр Торгов («Биокад») и Яна Котухова (Servier).

К успехам фармы в топ-1000 российских менеджеров можно прибавить еще несколько пунктов, завоеванных торговой сетью «Магнит», успешно развивающей собственную аптечную сеть.

Так, среди лучших ИТ-директоров – директор по информационным технологиям и защите информации Евгений Мельников. А заместитель генерального директора и коммерческий директор «Магнита» Владимир Сорокин отмечен среди лучших коммерческих директоров (в сфере «Торговля»)

Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» – проект Ассоциации менеджеров, продвигающий самые высокие стандарты управления, проводится ежегодно с 2001 г. Итоговые таблицы публикуются на страницах федерального тиража газеты «Коммерсантъ» ежегодно в конце сентября.

* В начале сентября «ФВ» писал, что Дмитрий Ефимов решил покинуть свой пост.

** Марина Айвазова недавно покинула компанию «НоваМедика» и перешла на работу в ФК «Динамо» на должность зам. генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию.

Елена Григорьева

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