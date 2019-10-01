В России успешно запущена обязательная маркировка первой категории лекарств – по программе 7ВЗН

С этой даты на каждую упаковку препаратов, предназначенных для лечения высокозатратных нозологий (7 ВЗН), будет нанесен уникальный цифровой код, информация о движении данных препаратов по товарной цепочке будет передаваться в систему на каждом этапе. Это позволит гарантировать подлинность лекарств и осуществлять полную прослеживаемость от производства до выдачи потребителю.

«Сегодня стартует первый этап обязательной маркировки лекарств. С 2017 года, когда начался эксперимент, мы вместе с фармотраслью и оператором прошли длинный путь. Отрасль активно участвовала в эксперименте (зарегистрировано более 25 тысяч организаций), вносила предложения, регуляторы оперативно реагировали на них, и благодаря такому диалогу мы подошли к старту с готовой нормативной базой, отвечающей требованиям рынка. Сейчас все российские и иностранные предприятия, выпускающие препараты для лечения высокозатратных нозологий, готовы к производству лекарств с кодом на упаковке. Следующий шаг – подготовка к маркировке всех лекарств, которая начнется уже через три месяца – с 1 января 2020 года. Мы надеемся на конструктивный подход со стороны всех компаний отрасли», – рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Система мониторинга движения лекарственных препаратов введена в промышленную эксплуатацию и готова с 1 октября обрабатывать данные по обороту лекарств. Все участники госпрограммы ВЗН зарегистрированы в системе, проведены тестирования как с отдельными участниками рынка, так и прохождения упаковки по всей цепочке поставок. Началось производство промышленных партий препаратов с кодом. Что касается мест выдачи лекарств по госпрограмме, то регистраторы выбытия отправлены по всем поданным заявкам. Хочу поблагодарить участников оборота ВЗН за конструктивное отношение к внедрению маркировки и четкое соблюдение установленных сроков», – заявил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.

Также 30 сентября 2019 г. на площадке Минпромторга России была осуществлена приемка системы. Замечаний к работе системы не выявлено, принято решение о признании ФГИС МДЛП готовой к вводу в промышленную эксплуатацию. Межведомственная комиссия из представителей Минпромторга России, Минздрава России, Минкомсвязи России и Росздравнадзора проверила все ключевые сценарии ее работы – от эмиссии кода маркировки и агрегации в транспортную упаковку до выбытия кодов через специальное устройство – регистратор выбытия, который предоставляется операторам системы Центром развития перспективных технологий за свой счет. Кроме того, проверку прошло автоматизированное рабочее место контролирующего органа с демонстрацией прохождения кода маркировки внутри системы. Факт приемки системы зафиксирован в официальном протоколе, а также подписаны акт о готовности ввода в промышленную эксплуатацию и акт приемки, как одна из составляющих объекта соглашения о государственно-частном партнерстве.

Пилотный проект по маркировке лекарств стартовал 1 февраля 2017 г. Согласно закону об обращении лекарственных средств, маркировка препаратов семи высокозатратных нозологий станет обязательной с 1 октября 2019 г., а маркировка всех лекарств – с 1 января 2020 г. Согласно Постановлению Правительства от 14 декабря 2018 г. № 1557, на каждую упаковку препаратов для 7ВЗН будет наноситься код маркировки, а участники оборота будут вносить в государственную информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов (ГИС МДЛП) сведения о прохождении препаратов на каждом этапе цепочки поставок.

Источник: ЦРПТ

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