Нижегородская область готова к работе с маркированными препаратами из перечня 7ВЗН

Предприятие в качестве единственного поставщика обеспечивает лекарствами из перечня ВЗН жителей области при амбулаторном лечении по рецептам врача.

Отпуск по перечню высокозатратных нозологий в Нижегородской области осуществляют 65 аптечных учреждений (город – 12, область – 53).

«К запуску отпуска препаратов по ВЗН через ГИС МДЛП в установленный законом срок Нижегородская область готова в полном объеме», – заявил Павел Ястребов, генеральный директор ГП НО «НОФ».

ГП НО «НОФ» установило современный программный продукт – «ФС:МДЛП – Регион» (ООО «ФармаСофт»), который позволяет осуществлять комплексное взаимодействие с ГИС МДЛП. Наличие единого стандартизированного решения в регионе обеспечивает надежность всей системы и существенно снижает затраты на внедрение, обучение и сопровождение.

В августе было проведено комплексное тестирование прохождения упаковок с маркировкой по всей цепочке поставок – от производителя до выдачи получателям.

Во всех точках отпуска реализована и протестирована схема взаимодействия с ГИС МДЛП через «нулевой» чек. В качестве резервной схемы протестирована и отлажена работа через регистраторы выбытия. На сегодняшний день регистраторы получены, инженеры осуществляют обучение сотрудников аптечных учреждений.

Следующий шаг – подготовка к запуску полного контура товародвижения всех лекарственных препаратов с 1 января 2020 г. через ГИС МДЛП и обеспечение функционирования облачного модуля (в том числе в качестве резервного), поддерживающего работу с сервисами ГИС МДЛП через единый центр обмена данными для медицинских организаций, не имеющих систем учета ЛП.

Источник: Нижегородская областная фармация

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