«Генериум» начнет выпуск маркированных лекарств из перечня 12ВЗН в срок

В октябре будут выпущены партии трех орфанных препаратов, которые участвуют в государственных закупках по программе 12ВЗН. Запланированы партии препаратов для терапии муковисцидоза (МНН дорназа альфа), атипичного гемолитико-уремического синдрома (МНН экулизумаб), рассеянного склероза (МНН интерферон бета-1b).

В соответствии с Постановлением Правительства от 14 декабря 2018 г. № 1557, на каждую упаковку будет нанесен код маркировки, отчет о нанесении будет отправлен в государственную систему мониторинга движения лекарственных препаратов (ГИС МДЛП).

«»Генериум» заблаговременно провел все подготовительные работы: установку печатного оборудования и регистратора эмиссии, тестирование и валидацию производственных процессов, обучение персонала. Сейчас компания полностью готова к выпуску партий маркированной продукции, они уже внесены в производственный план на октябрь», – заявил руководитель пресс-службы АО «Генериум» Всеволод Лецко.

Источник: АО «Генериум»

pharmvestnik