Original Group успешно преодолевает первый рубеж маркировки

ЦРПТ оценивает готовность рынка как высокую, Минпромторг заявляет, что никаких отсрочек больше не будет, а часть фармацевтического сообщества завершает процессы внедрения и готова начать выпуск препаратов с цифровым кодом подлинности на упаковке в обозначенный срок.

Original Group, российский разработчик и производитель, который уже 13 лет занимается внедрением Track&Trace систем, поделился своими личными итогами.

«Мы начали решать вопросы маркировки и прослеживаемости лекарственных средств задолго до законодательных инициатив. Еще 2015 году наша команда предложила компании «Р-Фарм» аналог европейской системы маркировки для защиты от подделок, а в 2017 году мы начали серийный проект внедрения сериализации и агрегации на пяти производствах. К 2019 году у нас на счету более 30 инсталляций на фармацевтических производствах. О готовности решения говорить не приходится, решение Trace Way разработано, неоднократно внедрено и протестировано в интенсивном производственном режиме», – рассказал об итогах работы Александр Селивохин, руководитель проектного офиса.

Что касается точных цифр, то на 1 октября 2019 г.:

успешно завершено восемь проектов для российских фармпроизводителей и дистрибьюторов. Из них четыре предприятия выпускают препараты для лечения ВЗН (в том числе «Альтфарм», «Скопинфарм» и «Рафарма»);

в процессе реализации сейчас находится еще 15 проектов для фармпроизводителей и дистрибьюторов, два крупных проекта для 3PL-операторов и несколько проектов для других отраслей;

десятки проектов сейчас в стадии пресейла.

Источник: Original Group

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