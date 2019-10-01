Original Group успешно преодолевает первый рубеж маркировки

1 октября маркировка стала обязательной для препаратов, закупаемых на средства федерального бюджета для госпрограммы «Семь высокозатратных нозологий» (7ВЗН). Несмотря на то, что это коснулось лишь 49 компаний на территории России и 27 иностранных компаний, 1 октября – важный рубеж для всей фармотрасли.
ЦРПТ оценивает готовность рынка как высокую, Минпромторг заявляет, что никаких отсрочек больше не будет, а часть фармацевтического сообщества завершает процессы внедрения и готова начать выпуск препаратов с цифровым кодом подлинности на упаковке в обозначенный срок.
Original Group, российский разработчик и производитель, который уже 13 лет занимается внедрением Track&Trace систем, поделился своими личными итогами.
«Мы начали решать вопросы маркировки и прослеживаемости лекарственных средств задолго до законодательных инициатив. Еще 2015 году наша команда предложила компании «Р-Фарм» аналог европейской системы маркировки для защиты от подделок, а в 2017 году мы начали серийный проект внедрения сериализации и агрегации на пяти производствах.
К 2019 году у нас на счету более 30 инсталляций на фармацевтических производствах. О готовности решения говорить не приходится, решение Trace Way разработано, неоднократно внедрено и протестировано в интенсивном производственном режиме», – рассказал об итогах работы Александр Селивохин, руководитель проектного офиса.
Что касается точных цифр, то на 1 октября 2019 г.:
- успешно завершено восемь проектов для российских фармпроизводителей и дистрибьюторов. Из них четыре предприятия выпускают препараты для лечения ВЗН (в том числе «Альтфарм», «Скопинфарм» и «Рафарма»);
- в процессе реализации сейчас находится еще 15 проектов для фармпроизводителей и дистрибьюторов, два крупных проекта для 3PL-операторов и несколько проектов для других отраслей;
- десятки проектов сейчас в стадии пресейла.
Источник: Original Group