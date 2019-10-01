ГАУ «Астраханские аптеки» ждет реорганизация

Часть помещений управления предлагается перепрофилировать под аптечный склад. Соответствующая инициатива включена в программу развития здравоохранения региона, которая сейчас проходит общественное обсуждение.

«Астраханские аптеки» работают на фармацевтическом рынке региона свыше 60 лет. Сегодня ГАУ имеет 63 структурных подразделения в шести районах области, а до конца года эта цифра должна достичь 70. Также предприятие занимается производством лекарственных средств. Управление по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения осуществляет лабораторные испытания лекарственных средств, качества фармсубстанций, реактивов, БАД, очковой оптики, воды очищенной, воды для инъекций и т. д.

Предполагается, что объединение двух учреждений, подведомственных региональному Минздраву, позволит сэкономить за счет сокращения расходов на дублирующий персонал и более эффективно использовать помещения, имеющиеся в распоряжении управления. Решение пока окончательно не принято, поэтому в обеих организациях воздержались от комментариев.

Екатерина Погонцева

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