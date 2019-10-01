«  
  »

ГАУ «Астраханские аптеки» ждет реорганизация

С целью оптимизации расходов Минздрав Астраханской области предлагает реорганизовать ГАУ АО «Астраханские аптеки» путем присоединения к нему ГБУЗ АО «Управление по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения».

Часть помещений управления  предлагается перепрофилировать под аптечный склад. Соответствующая инициатива включена в программу развития здравоохранения региона, которая сейчас проходит общественное обсуждение.

«Астраханские аптеки» работают на фармацевтическом рынке региона свыше 60 лет. Сегодня ГАУ имеет 63 структурных подразделения в шести районах области, а до конца года эта цифра должна достичь 70. Также предприятие занимается производством лекарственных средств. Управление по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения осуществляет лабораторные испытания лекарственных средств, качества фармсубстанций, реактивов, БАД, очковой оптики, воды очищенной, воды для инъекций и т. д.

Предполагается, что объединение двух учреждений, подведомственных региональному Минздраву, позволит сэкономить за счет сокращения расходов на дублирующий персонал и более эффективно использовать помещения, имеющиеся в распоряжении управления. Решение пока окончательно не принято, поэтому в обеих организациях воздержались от комментариев.

Екатерина Погонцева
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Октябрь 1, 2019 | Просмотров: 48