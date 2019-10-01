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Обвиняемые в опиоидном кризисе фармкомпании хотят воспользоваться банкротством Purdue Pharma

Компании Endo International («Эндо Интернэшнл»), Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»), Teva Pharmaceutical Industries («Тева Фармасьютикал Индастриз»), Allergan («Аллерган»)  и  Mallinckrodt («Малинкродт»), обвиняемые  в опиоидном кризисе в США, рассматривают возможность досудебного урегулирования претензий в рамках процесса банкротства компании Purdue Pharma («Пардью Фарма»), сообщает Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компаний и информированный источник.

В случае успеха компании смогут выделить определенные средства в организованный через банкротство  Purdue Pharma специальный фонд в обмен на полное освобождение от ответственности.

Производитель опиоидного анальгетика  OxyContin (oxycodone) – компания Purdue Pharma предложила план по банкротству компании и реструктуризации бизнеса, после завершения процедуры компания  станет коммерческой благотворительной корпорацией. Компания пошла на это шаг в целях урегулирования более 2,6  тыс. судебных исков, в которых она обвиняется в ненадлежащем маркетинге опиоидных препаратов.

В Mallinckrodt заявили, что информация об участии компании в процессе банкротства Purdue Pharma не соответствует действительности. В других компаниях от комментариев отказались.

Илья Дугин
pharmvestnik

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Октябрь 1, 2019 | Просмотров: 53