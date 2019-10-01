Обвиняемые в опиоидном кризисе фармкомпании хотят воспользоваться банкротством Purdue Pharma

Компании Endo International («Эндо Интернэшнл»), Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»), Teva Pharmaceutical Industries («Тева Фармасьютикал Индастриз»), Allergan («Аллерган») и Mallinckrodt («Малинкродт»), обвиняемые в опиоидном кризисе в США, рассматривают возможность досудебного урегулирования претензий в рамках процесса банкротства компании Purdue Pharma («Пардью Фарма»), сообщает Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компаний и информированный источник.
В случае успеха компании смогут выделить определенные средства в организованный через банкротство Purdue Pharma специальный фонд в обмен на полное освобождение от ответственности.
Производитель опиоидного анальгетика OxyContin (oxycodone) – компания Purdue Pharma предложила план по банкротству компании и реструктуризации бизнеса, после завершения процедуры компания станет коммерческой благотворительной корпорацией. Компания пошла на это шаг в целях урегулирования более 2,6 тыс. судебных исков, в которых она обвиняется в ненадлежащем маркетинге опиоидных препаратов.
В Mallinckrodt заявили, что информация об участии компании в процессе банкротства Purdue Pharma не соответствует действительности. В других компаниях от комментариев отказались.
Илья Дугин
pharmvestnik