FDA предупреждает веб-сайты, продвигающие нелегальные опиоиды

Письменные предупреждения были направлены таким онлайн-сетям, как Divyata, Euphoria Healthcare Pvt Ltd, JCM Dropship и Meds4U, которые являются операторами в общей сложности десяти веб-сайтов.

Данное действие предпринято в тот момент, когда регуляторы в сфере здравоохранения США борются с растущим применением опиоидов, передозировка которыми стала причиной смерти более 47 тыс. американцев в 2017 г.

В формулировке FDA, к неверно маркированным относятся препараты, в маркировке которых надлежащим образом не указано их целевое применение.

Указанные сети также нарушили Закон о контролируемых веществах (Controlled Substances Act), поскольку они не зарегистрировали онлайн-аптеки в DEA, несмотря на осуществление рекламы опиоидных средств.

По информации указанных агентств, если в течение 15 дней сети не предпримут корректирующих действий, регистраторы доменных имен их веб-сайтов могут получить соответствующие уведомления.

В июне прошлого года FDA направило письменные предупреждения девяти другим онлайн-сетям, являющимся операторами в общей сложности 53 веб-сайтов, с требованием прекратить нелегальный маркетинг незарегистрированных опиоидных препаратов.

Татьяна Кублицкая

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