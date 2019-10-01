Sobi приобрела Dova Pharmaceuticals

Сумма сделки может составить до 915 млн долл.

Sobi предлагает акционерам Dova 27,50 долл. за акцию и еще 1,50 долл. в случае, если препарат Doptelet будет одобрен FDA для лечения тромбоцитопении после химиотерапии.

Сделка позволит шведской компании, конкурирующей с Roche («Рош»), Novo Nordisk («Ново Нордиск») и Shire («Шайер»), пополнить свой продуктовый портфель в области гематологии и расширить присутствие на американском фармрынке.

Сделку планируется завершить в IV квартале 2019 г.

Илья Дугин

pharmvestnik