Большинство врачей готовы работать в терапевтических кабинетах аптек при определенных условиях

Аналитическая компания RNC Pharma совместно с социальной сетью для врачей «Доктор на работе» провела опрос интернет аудитории, в ходе которого выяснили, при каких условиях врач может рассматривать возможность работы в подобных кабинетах.

Абсолютное большинство специалистов, принявших участие в опросе (46%), готовы согласиться на такие карьерные перспективы только в случае «достойной оплаты труда». Вторым по значимости условием называли «адекватный пациентопоток в день», этот фактор выделили 13% опрошенных. Т.е. фактически в ходе опроса респонденты еще раз отметили две наиболее волнующие их проблемы российской системы здравоохранения.

Интересно, что пятая часть врачей из числа участников опроса (21%), ни при каких условиях не рассматривают переход на работу в терапевтический кабинет при аптеке. Правда категоричны в основном врачи-специалисты, среди терапевтов и врачей общей практики перейти на работу в аптеку не готовы только 8% опрошенных.

Источник: RNC Pharma

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