Большинство врачей готовы работать в терапевтических кабинетах аптек при определенных условиях

В начале сентября «Аптечная сеть 36,6» анонсировала новый проект – открытие врачебных кабинетов в аптеках. Рабочие места будут оборудованы согласно лицензии на терапевтическую деятельность, посетители аптеки смогут получить в них квалифицированную медицинскую помощь.
Аналитическая компания RNC Pharma совместно с социальной сетью для врачей «Доктор на работе» провела опрос интернет аудитории, в ходе которого выяснили, при каких условиях врач может рассматривать возможность работы в подобных кабинетах.
Абсолютное большинство специалистов, принявших участие в опросе (46%), готовы согласиться на такие карьерные перспективы только в случае «достойной оплаты труда». Вторым по значимости условием называли «адекватный пациентопоток в день», этот фактор выделили 13% опрошенных. Т.е. фактически в ходе опроса респонденты еще раз отметили две наиболее волнующие их проблемы российской системы здравоохранения.
Интересно, что пятая часть врачей из числа участников опроса (21%), ни при каких условиях не рассматривают переход на работу в терапевтический кабинет при аптеке. Правда категоричны в основном врачи-специалисты, среди терапевтов и врачей общей практики перейти на работу в аптеку не готовы только 8% опрошенных.
Источник: RNC Pharma