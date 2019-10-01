«Флю-М» отменяет эпидемию гриппа

Рост заболеваемости гриппом обычно приходится на ноябрь и достигает пика в январе-феврале. Поскольку единственной эффективной мерой профилактики остается вакцинация, прививочная кампания в нашей стране стартовала в конце августа. В 2018 году массовая иммунизация населения, по словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, позволила уменьшить заболеваемость гриппом в 8 раз, а осложненных форм и смертности – в 20.

Ежегодно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) делает прогнозы, какие вирусы гриппа будут активны в следующем сезоне. На основании этой информации разработчики вакцин изменяют их состав. Предполагается, что в нынешнем году россиянам угрожают два штамма гриппа типа А – «Канзас» и «Брисбен» – и два типа В – «Колорадо» и «Пхукет». Чем точнее прогнозы, тем эффективнее будет прививочная кампания. В этом году эксперты ВОЗ опубликовали анализ на месяц позже обычного – у экспертов не было единого мнения и понадобились дополнительные данные, но отечественные производители успели выпустить необходимое количество препаратов для вакцинации к началу кампании. Современные, как отечественные, так и зарубежные вакцины являются инактивированными, то есть не содержат живых вирусных частиц, а только их белковые оболочки. Это позволило сделать вакцины еще безопаснее – прививки хорошо переносятся, опровергая распространенное заблуждение о том, что вакцинация от гриппа несет риск заболевания.

В эфире одной из своих программ профессор Елена Малышева, ведущая передач «Здоровье» и «Жить здорово» на Первом канале, заинтересовалась тем, как в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток ФМБА России (СПбНИИВС) производят вакцину от гриппа. Дело в том, что этим летом актуальный антиген штамма гриппа для вакцин сезона 2019-2020, произведенный СПбНИИВС для Глобальной системы эпиднадзора за гриппом и ответных действий ВОЗ (GISRS), был использован ключевой лабораторией (NIBSC) для изготовления стандартного антигена (т. н. эталонного антигена) и получил каталожный номер 19/154. «Это событие абсолютно грандиозное, – говорит Елена Малышева. – Вакцина от гриппа, полностью сделанная в России, получила разрешение на производство и продажу за рубежом. Это огромный успех и признание работы наших ученых и медиков».

Сотрудникам СПбНИИВС, единственного отечественного производителя гриппозных вакцин, входящего в состав рабочей группы международной федерации IFPMA IVS, удалось создать вакцину, которая превосходит многие аналоги по показателям переносимости, безопасности и иммуногенности. «Флю-М» содержит не менее 15 мкг активного действующего вещества каждого из трех штаммов вируса гриппа, то есть полностью соответствует рекомендациям ВОЗ, в отличие от других российских вакцин, доступных по полису ОМС, и при этом совершенно безопасна. «Технология производства препарата «Флю-М» позволяет получать высокоочищенный антиген, практически исключающий возникновение аллергических реакций. Мы провели собственное небольшое исследование и в течение трех суток наблюдали за состоянием здоровья привитых «Флю-М» людей с аллергией на куриный белок – никаких реакций. Это объяснимо: у нас содержание куриного белка до 500 раз ниже, чем разрешается европейской фармакопеей. В ходе доклинического исследования было доказано, что вакцина «Флю-М» формирует стойкий иммунитет ко всем штаммам вируса гриппа, а доказанных различий по основным показателям эффективности с лучшими зарубежными аналогами нет, другими словами, вакцина «Флю-М» – первая российская гриппозная вакцина мирового уровня, производимая по уникальной технологии без консервантов и иммуномодуляторов», – уточнил директор СПбНИИВС Виктор Трухин.

С начала сентября только в Москве и области, по оценкам региональных властей, уже привито более 1,5 млн человек. Всего планируется вакцинировать 25% здорового населения и 75% людей из групп риска: пожилых, детей, беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями, у которых чаще развиваются осложнения, а также специалистов, занятых в сфере образования, здравоохранения и сферы услуг, которые контактируют ежедневно с большим количеством людей.

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