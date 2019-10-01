Регистрация Фризиума в РФ может занять до 160 дней

Французская Sanofi 30 сентября подала в Минздрав документы на регистрацию своего психотропного препарата Фризиум (клобазам). В представительстве компании Vademecum сообщили, что процедура пройдет по рутинному регламенту. Действующая редакция 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» предполагает регистрацию препаратов в срок, не превышающий 160 рабочих дней. Французская Sanofi 30 сентября подала в Минздрав документы на регистрацию своего психотропного препарата Фризиум (клобазам). В представительстве компании Vademecum сообщили, что процедура пройдет по рутинному регламенту. Действующая редакция 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» предполагает регистрацию препаратов в срок, не превышающий 160 рабочих дней.

Сообщение Минздрава о возможности восстановления закончившейся в 1997 году государственной регистрации Фризиума появилось в августе 2019 года, после того как препарат во второй раз был конфискован у матери неизлечимо больного ребенка, заказавшей лекарство в интернете.

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, в получении Фризиума могут нуждаться 2-3 тысячи детей, а сама процедура регистрации пройдет ускоренно, поскольку препарат имеет 20-летний опыт применения. Sanofi подтвердила намерение срочно перерегистрировать препарат.

В августе 2019 года правительство поручило Минздраву организовать закупку Фризиума и других паллиативных препаратов, с тех пор появилось два правительственных распоряжения – о выделении Московскому эндокринному заводу 26 млн рублей на приобретение этих лекарств и о срочном импорте 11,2 тысячи упаковок препаратов по заявкам от родителей 510 больных детей.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге, прошедшем 26 сентября, призвала к спокойствию родителей детей, нуждающихся в паллиативных препаратах. По словам Голиковой, МЭЗ готовится к ввозу лекарств, а она вместе с депутатами готовит поправки в законодательство, чтобы сделать возможным проведение закупок незарегистрированных препаратов на постоянной основе.

Поставки запланированы на октябрь. Пока родители неизлечимо больных детей вынуждены закупать препараты нелегально.

Фото: lekarstvaizgermanii.ru

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