Регистрация Фризиума в РФ может занять до 160 дней

Сообщение Минздрава о возможности восстановления закончившейся в 1997 году государственной регистрации Фризиума появилось в августе 2019 года, после того как препарат во второй раз был конфискован у матери неизлечимо больного ребенка, заказавшей лекарство в интернете.
По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, в получении Фризиума могут нуждаться 2-3 тысячи детей, а сама процедура регистрации пройдет ускоренно, поскольку препарат имеет 20-летний опыт применения. Sanofi подтвердила намерение срочно перерегистрировать препарат.
В августе 2019 года правительство поручило Минздраву организовать закупку Фризиума и других паллиативных препаратов, с тех пор появилось два правительственных распоряжения – о выделении Московскому эндокринному заводу 26 млн рублей на приобретение этих лекарств и о срочном импорте 11,2 тысячи упаковок препаратов по заявкам от родителей 510 больных детей.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге, прошедшем 26 сентября, призвала к спокойствию родителей детей, нуждающихся в паллиативных препаратах. По словам Голиковой, МЭЗ готовится к ввозу лекарств, а она вместе с депутатами готовит поправки в законодательство, чтобы сделать возможным проведение закупок незарегистрированных препаратов на постоянной основе.
Поставки запланированы на октябрь. Пока родители неизлечимо больных детей вынуждены закупать препараты нелегально.
Фото: lekarstvaizgermanii.ru